【網球】拿度羅馬賽力克祖高域　生涯第34次大師賽封王

「泥地王」拿度與「一哥」祖高域在羅馬大師賽決賽生涯中第54次碰頭，二人力戰近2個半小時才分出高下，結果拿度擊敗祖高域，勇奪職業生涯第34個大師賽錦標。

羅馬大師賽的1、2號種子祖高域及拿度，在準決賽分別淘汰舒華斯曼（Diego Schwartzman）及施斯柏斯，一同躋身決賽，爭奪羅馬大師賽的錦標。二人份屬多年「老對手」，由2006年起至今交手53次，祖高域在往績上以28：25稍微佔優。

拿度在二人第54次交手中取勝，取得第26場勝仗。（Getty Images）

拿度在首盤意外地連取6局先拔頭籌，二人交手首次出現「Bagel Set」。祖高域在次盤回勇，拿度多次發球局亦被迫面對破發分，祖高域終在最後一局打破拿度的發球局，以一盤6：4扳成平手，將賽事帶入決勝盤。

不過，「一哥」祖高域在第三盤疲態盡現，僅保住一個發球局，拿度再以一盤大比數的6：1取勝，在近2個半小時力克祖高域，奪得今年羅馬大師賽錦標。

拿度在首盤表現超水準，首次面對祖高域連取6局，送贈6隻光蛋予對方。（Getty Images）

祖高域在晉級路途上比拿度更花體力，在今仗表現十分吃力。（Getty Images）

拿度職業生涯第26次擊敗祖高域，第9次在羅馬大師賽封王，更是拿度第34次奪走ATP大師賽的錦標，為下周舉行的法國網球公開賽一壯行色，他將力爭個人第12次奪得該項泥地場的大滿貫錦標。

祖高域在賽後表示今仗能與拿度戰足三盤，已經是不俗的戰果。（Getty Images）

拿度以盤數2：1挫祖高域，奪得個人得34項大師賽錦標。（Getty Images）

現年32歲的拿度在賽後表示今仗發揮出高水平，並指奪得錦標才是重點：「羅馬大師賽是個歷史悠久的賽事，同樣是個相當重要的比賽，在羅馬封王對我依舊別具意義。雖然在首盤取得6：0，不過戰績並非重點，最重要是我在首盤表現無懈可擊，打法進取及未有任何失誤，我對自己能夠發揮個人的水準，感到十分高興。」

拿度第9度在羅馬大師賽封王。（Getty Images）

不少拿度球迷手持西班牙國旗在場內打氣，儼如拿度的主場。（Getty Images）

被拿度在今仗取得17次破發機會，當中兩盤以0：6及1：6大比敗予拿度拍下，祖高域的晉級路途比拿度花更多時間，他坦言體力未在最佳狀態：「拿度在今場的表現完美，雖然我在兩盤大比數落敗，但我也很高興在疲憊的狀態下，與他戰足三局。」