【甲一女排】屯青絕地反勝蘇屋　下周迎CYT展開護級大戰

甲一女排聯賽戰至最後3輪，護級形勢掀起變化。賽前處降班區域的兩支球隊今日碰頭，縱使蘇屋曾擁有2：0優勢，惟隨着第3局隊長吳詠兒受傷退下火線，球隊未能調整過來卻遭屯青乘勢追擊。最終屯青更以3：2反勝，絕地反擊下取得護級路的寶貴2分，其後CYT以0：3不敵荃青，暫以較佳局數（C值）壓過同分的屯青列第6，下周CYT與屯青對碰預料為今屆護級的關鍵一戰。

賽前同樣未嘗一勝，蘇屋以較佳C值於積分榜僅僅壓過榜尾屯青。上輪CYT 3：2擊敗葵青後取下2分（賽制為3：0、3：1取勝獲3分；3：2勝方獲2分，敗方則得1分）之餘，亦向護級份子蘇屋和屯青施下壓力。有見及此兩支榜尾球隊今仗彼此不容有失。屯青開局得宜曾領先至8分，惟屯青優勢未能持續至局尾，領先23：21卻遭對手追至「刁時」，最終蘇屋更以26：24反勝首局。

屯青以3:2反勝取下護級路關鍵2分，完場一刻球員相當激動。（楊宇翹攝）

以年輕球員為主的屯青，今仗展現出快速及靈活的打法。（楊宇翹攝）

屯青絕地反勝蘇屋圖輯（按圖放大）▼

+ 13 + 12 + 11

吳詠兒受傷送院

第2局屯青仍未能找到得分缺口，蘇屋一段8：1攻勢亦早早斷定了局勢。未受太大考驗下，蘇屋以25：11再下一城。不過賽事轉捩點出現在第3局，擁有2：0優勢的蘇屋開局狀態有所下滑，落後至9：11時，隊長吳詠兒於一次撲救不慎後腦先落地並有暈眩狀況，需送院檢查。這次意外後，蘇屋一眾卻未能調整過來，一傳問題加劇，尾段縱使連救2個局點亦無補於事，並以23：25落敗。蘇屋的一傳失誤更延至第4局，屯青因而乘勢出擊並把節奏加快，順利以25：18扳平局數。決勝局雙方互不相讓，惟今仗失誤連連的蘇屋未能修正過來，最後戰至「刁時」亦未能反撲。最終屯青以17：15奠勝，以局數3：2絕地反擊取得護級路的寶貴2分。

蘇屋隊長吳詠兒於第三節不慎後腦落地並暈眩。（楊宇翹攝）

屯青下周將面對CYT，預將是今季護級形勢的關鍵。（楊宇翹攝）

CYT0：3不敵荃青

其後同樣力爭護級的CYT面對荃青打得吃力，縱使於第2、3局CYT一度與適方「拉鋸」贏盡掌聲，但對手「雙槌」古蓉蓉及歐陽瑋欣攻力難以抵擋，最終CYT以11：25、25：27及22：25落敗。賽後首場取勝後獲2分的屯青與CYT，惟後者以C值仍僅僅脫離降班區域，下周雙方碰頭必為護級最重要一仗。

CTY今仗以0:3不敵荃青，賽後僅以較佳C值壓過同樣得2分的屯青列第6。（楊宇翹攝）

CYT0：3不敵荃青圖輯（按圖放大）▼

+ 8 + 7 + 6

屯青教練王偉倫直言球隊現仍於吸收經驗階段，故此未有多想下輪一戰：「我們依然是年輕球隊，技術上是不成熟的，但希望她們打仗好球賽，沒有包袱地發揮。」至於以C值仍僅僅脫離降班區域的CYT，教練陳紹璣認為屯青的速度將是下周對決的關鍵：「什麼場次較佳、C值都沒有參考價值，落到場的發揮才是一切，由今日屯青對蘇屋一戰可見，屯青的速度很快很靈活，她們的節奏絕對能凌駕我們。」