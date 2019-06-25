【女子世界盃】美國隊長12碼建兩功險勝西班牙　8強鬥法國爭晉級

女子世界盃衛冕冠軍美國，在16強迎戰西班牙，有驚無險憑兩個12碼致勝，以2：1險勝西班牙晉級8強。另一支美洲球隊加拿大卻因12碼宴客，錯過扳平機會，結果一球不敵瑞典出局。

三屆世界盃冠軍得主美國，在今屆的法國女子世界盃力爭衛冕，在分組賽3戰全勝兼零失球強勢晉級淘汰賽，迎戰B組次名的西班牙。

美國女足在開賽僅初段便由希絲（Tobin Heath）在禁區內博得對手犯規，取得12碼，並由隊長韋冰露（Megan Rapinoe）操刀，一射中鵠，在7分鐘便先開紀錄。不過，美國的領先優勢僅維持兩分鐘，美國在後場一次大意傳送，被西班牙球員搶去皮球，西班牙的賀慕素（Jenni Hermoso）巧妙地施射「笠死」美國門將，上半場9分鐘便極速追平。

美國驚險地以2：1擊敗西班牙，晉身8強。（視覺中國）

美國女足直至下半場中段，才找到機會再度打破西班牙的大門，美國球員在禁區內被踢跌，球證經過VAR核實後直指12碼點，韋冰露再度操刀得手，梅開二度，美國亦憑這兩個12碼入球，險勝西班牙2：1，躋身8強，下仗將硬撼東道主法國。

韋冰露在上﹑下半場各建一功，助球隊延續衛冕之路。（視覺中國）

美國女足的晉級功臣、隊長韋冰露賽後表示，世界盃進入最後階段，強度只會逐漸增強，球隊要作好準備，「隨世界盃接近最後階段，球賽的強度只會變得更強，我們需要好好表現。不過，球隊今仗表現強大的意志力，這是在世界盃取勝的關鍵之一，使世界盃成為世界上獨一無二的舞台」。

美國隊長韋冰露在今仗射入兩記12碼，帶領球隊力克西班牙。（視覺中國）

另一個8強席位，由加拿大及瑞典爭奪，惟前者無緣為美洲球隊在8強再取一席。瑞典的Stina Blackstenius在55分鐘打破僵局，隊友及後在禁區內犯手球，球證翻查VAR後決定吹罰12碼，但加拿大的碧姬（Janine Beckie）主射12碼宴客，未能扳平，結果瑞典一球力克加拿大，將與德國爭奪另一個8強席位。

瑞典門將撲出加拿大碧姬主射的12碼，協助球隊力保不失。（Getty Images）