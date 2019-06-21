【女子世界盃】智利12碼宴客失晉級機會　兩非洲球隊攜手躋16強

即時體育
撰文：
最後更新日期：

法國女子世界盃進行E組及F組的最後一輪分組賽，兩組篤定出線的首﹑次兩名在今輪互碰，爭奪首名晉級。E組的喀麥隆憑補時階段的入球絕殺新西蘭，這個入球更帶領喀麥隆連續兩屆躋身16強，與另一支非洲隊伍尼日利亞一同晉級。

今屆女子世界盃的16強由小組首、次兩名共12支球隊，加上4支最佳第3名球隊組成，16支躋身淘汰賽的隊伍在E組及F組的分組賽完成後產生。

巴西及中國以較高的分數，篤定以小組第3晉級，而在首兩輪皆未能取得分數的球隊，只要在最後一輪取勝，仍可爭奪其餘兩個最佳第3名的晉級資格。

喀麥隆Ajara Nchout今仗梅開二度，助球隊在補時絕殺新西蘭。（視覺中國）

率先上演的E組賽事，由喀麥隆對新西蘭，喀麥隆的3號球員Ajara Nchout在57分鐘先拔頭籌，但後防的隊友在80分鐘解圍「撻Q」，將皮球踢入網內，新西蘭追成1：1，亦是她們今屆的首個入球。不過，喀麥隆的入球功臣在補時階段再顯功架，乖巧地作勢起腳避開對方守衛，然後再冷靜地射遠柱，射入絕殺一球，以2：1險勝新西蘭。

喀麥隆以小組第3名晉級，連續兩屆躋身世界盃淘汰賽。（視覺中國）

緊接進利的F組賽事，智利希望在泰國身上大勝一場，爭取晉級淘汰賽的資格。智利在今仗主導戰局，全場取得近6成的控球率，加上近30次的埋門，多次挑戰泰國的防線。可惜智利今仗的攻門欠運，多次射門亦被門框檔出。

智利在下半場開賽3分鐘，由一個烏龍球打破僵局，智利10號Yanara Aedo撞射中柱後再省中泰國的門將入網。智利在80分鐘由9號的Maria Urrutia頭槌建功拉開比數，及後泰國門將在禁區內犯規，可惜智利的12碼再次射中門楣，未能再添紀錄，只能以兩球擊敗泰國。

智利雖然兩球擊敗泰國，但不足以令她們晉級。（視覺中國）

智利在比賽末段的12碼宴客，白白斷送晉級的大好機會。（視覺中國）

除了巴西及中國兩支篤定出線的小組第3名外，喀麥隆﹑尼日利亞及智利同得3分，兩支非洲球隊得失球為-2，力壓-3的智利晉級16強。自上屆世界盃參賽隊伍增加至24隊後，首度有兩支非洲球隊打入最後16強。

智利球員以得失球差出局後，眾將紛紛失望倒地。（視覺中國）

另外，E組的荷蘭以2：1力克加拿大；F組的美國亦以兩球淨勝瑞典，攜手以小組首名晉級。力圖衛冕的美國在16強將迎戰西班牙，而中國女足將撼意大利爭奪8強席位。

荷蘭以2：1力克加拿大，取得E組首名資格。（視覺中國）

衛冕的美國兩球淨勝瑞典晉級。（視覺中國）

法國女子世界盃最後16強

德國（B組首名）對尼日利亞（A組第3名）

瑞典（F組次名）對加拿大（E組次名）

意大利（C組首名）對中國（B組第3名）

荷蘭（E組首名）對日本（D組次名）

挪威（A組次名）對澳洲（C組次名）

英格蘭（D組首名）對喀麥隆（E組第3名）

法國（A組首名）對巴西（C組第3名）

西班牙（B組次名）對美國（F組首名）

【女子世界盃】蘇格蘭被阿根廷絕地追平　成唯一歐洲球隊小組出局
【女子世界盃】「女球王」瑪達超越高路斯破紀錄　領巴西闖16強
【女子世界盃】中國劣勢下守和西班牙出線　門將彭詩夢神勇保不失
【女子世界盃】泰國被大炒不放棄終入波　教練團喜極而泣場面感人
【女子世界盃】英格蘭一球險勝阿根廷篤定晉級　日本打開勝利之門
【女子世界盃】巴西領先2球遭澳洲反勝　中國一球挫南非響勝鼓
【女子世界盃】美國狂炒泰國破紀錄　摩根個人獨轟5球
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。