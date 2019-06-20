蘇格蘭在女子世界盃D組最後一輪，戰至仍69分鐘3球領先阿根廷，豈料被對手在16分鐘連追3球，恰如熱刺在歐聯次回合反勝阿積士一樣，斷送全取3分的良機，3戰僅取1分，在D組敬陪末席出局。相反，英格蘭2球擊敗日本，首度在世界盃分組賽全勝晉級。

蘇格蘭在今屆法國女子世界盃，連續兩仗以1：2分別不敵英格蘭及日本，最後一仗與阿根廷交手，力爭以最佳第3名資格出線。

今場賽事大部分時間，戰情亦如蘇格蘭所料，在69分鐘領先阿根廷3球，大有機會打開今屆賽事的勝利之門。阿根廷女足在74分鐘掀起反擊序幕，先由Milagros Menendez射成1：3。及後，蘇格蘭門將阿歷山大（Lee Alexander）未能清脆撲出遠射，阿根廷在79分鐘追至僅1球落後。

蘇格蘭在69分鐘領先3球，卻未能保佳勝果。（視覺中國）

阿歷山大在今仗雖然撲出12碼，但她亦在今仗未能救出對手的遠射。（視覺中國）

蘇格蘭的守衛86分鐘在禁區內侵犯對手，阿歷山大雖撲出對手的12碼，但球證在翻查VAR後，因阿歷山大準備撲救時，在白界線前跳前一步，阿根廷有重射機會，阿歷山大未能再次化解對方的12碼，阿根廷在16分鐘連追3球，與蘇格蘭打成3：3平手，結果兩軍在今屆亦未能在分組賽取得勝仗。

阿根廷女足未有放棄，結果在16分鐘連入3球扳和。（視覺中國）

蘇格蘭門將阿歷山大賽後當然哭成淚人。（Getty Images）

蘇格蘭斷送獲勝的黃金機會後，成為今屆唯一一支出局的歐洲球隊，眾將當然大感失望，不少球員哭成淚人，隊友間，甚至阿根廷球員亦有上前安慰。

蘇格蘭成為今屆唯一一支分組賽出局的歐洲球隊。（視覺中國）

蘇格蘭眾將賽後大失所望，互相安慰。（視覺中國）

另外一場D組分組賽，英格蘭憑韋特（Ellen White）梅開二度，兩球淨勝日本，分組賽3戰全勝首名出線，亦是英格蘭女足在世界盃首次在分組賽取得全勝。