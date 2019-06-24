【女子世界盃】英格蘭3球挫喀麥隆躋8強　VAR改變兩軍命運

英格蘭女足在法國女子世界盃16強迎戰喀麥隆，雖然以3球淨勝對手晉級，但今場勝仗充滿爭議，VAR及中國球證秦亮亦成為話題之一。 另外，喀麥隆球員在場上向英格蘭球員吐口水，更一度因VAR改判入球無效後，而拒絕開賽，英格蘭女足主帥菲臘尼維利對喀麥隆球員的舉動大表不滿，更指令女足蒙羞。

英格蘭女足在世界盃D組三戰全勝，以小組首名躋身16強，與以最佳第3名出線的喀麥隆爭奪8強席位。喀麥隆門將在禁區內，用手接過隊友的回傳，被球證吹罰，英格蘭在小禁區獲得間接自由球機會，即使喀麥隆眾將在白界線排起人牆，亦未能阻止英格蘭先開紀錄，由侯頓（Steph Houghton）在14分鐘射成1：0。

英格蘭在完半場前，擴大領先優勢，韋特（Ellen White）接應隊友的直線，單刀得手入網。雖然旁證隨即示意越位，但中國球證秦亮在翻查VAR後，推翻判決，入球有效，英格蘭兩球領先。

今仗的爭議性一球在下半場早段出現，喀麥隆左路傳中後撞射破網，但球證秦亮在查看VAR後，再一次推翻判決，示意入球無效，因傳中的喀麥隆球員輕微突出，越位在先。英格蘭及後由格連活特（Alex Greenwood）接應角球撞射入網，射成3：0，英格蘭保住勝局，晉身8強，將與挪威爭奪4強席位。

英格蘭女足3球擊敗喀麥隆，8強將與挪威爭奪4強席位。（視覺中國）

VAR的裁決改變兩軍今仗的命運，但喀麥隆球員在場上的行徑同樣是話題之一。喀麥隆的5號球員Augustine Ejangue在上半場向英格蘭球員吐口水，但球證未有察覺，逃過一劫。喀麥隆球員在下半場被判入球無效後，情緒激動，有球員眼泛淚光，隨即向秦亮抗議外，更一度抗拒開賽。

喀麥隆球員向英格蘭球員吐口水，逃過球證的法眼。（Twitter截圖）

喀麥隆球員被判入球無效後，情緒激動。（視覺中國）

英格蘭女足主帥菲臘尼維利在賽後批評喀麥隆球員在今仗的行為，並指她們的行為令今屆世界盃蒙羞，「我們的球員在今仗踢得不俗，全場90分鐘專注在賽事中，亦順利取勝。不過，我對喀麥隆球員在場上的行徑感羞愧，她們的行為損害女足的形象，沒有人希望在世界盃般的全球盛事中，出現這種違反體育精神的行為。」

英格蘭女足主帥菲臘尼維利對喀麥隆球員在場上的舉動十分不滿。（視覺中國）

另一場16強賽事，東道主法國與巴西在法定時間打成1：1平手，需要進入加時分勝負，而法國的亨利（Amadine Henry）在加時下半場攻入奠勝一球，以2：1淘汰巴西出局。

雖然巴西被淘汰出局，但隊中的射手瑪達（Marta）表示對球隊在今仗的表現感自豪，將好好記住在場上的拼搏精神。這位一代「女球王」已屆33歲，今次不知會否是她在國際舞台綻放的最後光芒。