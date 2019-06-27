【意甲】沙利掌祖雲達斯前度假　直認自己煙癮大

登陸英超一季後，重返意大利並接掌班霸祖雲達斯的沙利，在開季前赴馬凱區的沿海小鎮度假，並接受當地傳媒《La Nuova Riviera》的訪問。作為球壇知名的煙民，更透露自己的一日的吸煙量。

祖雲達斯去季尾宣布艾歷尼離隊，並在6月中公布由前車路士主帥沙利接任，簽約3年。沙利在祖雲達斯開操前，特意到意大利的沿海城市San Benedetto del Tronto放假，休養生息。

沙利與家人一同赴沿海小鎮渡假，享受開季前的寧靜，而沙利在休假期間，接受意大利傳媒《La Nuova Riviera》的訪問，他表示在這個沿海小鎮中被不少人認得出，但未有受到太大影響，十分享受這段時光。

沙利接替艾歷尼，成為新一任的祖雲達斯主帥。（Twitter截圖）

沙利是在球圈中著名的煙民，他曾經在車路士贏得歐霸錦標後，在球場的後備席上吸煙慶祝。說起吸煙時，沙利不諱言承認自己的煙癮甚大，「我一天吸60支煙，或許有點誇張，但在如此漂亮海灘前不能吸煙，確實是可惜。我在比賽事中不會煙癮發作，或許因為我十分集中在賽事中，但完場後我便十分需要煙草。」

部份球壇煙民（按圖放大）

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另外，前祖雲達斯門將保方，效力巴黎聖日耳門的一個球季後，決定不再續約，但保方未有言退。保方的經理人透露，該名41歲的老將依然熱愛足球，亦不會排除他重返祖雲達斯的可能性。