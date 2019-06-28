【世界盃外圍賽】澳門退賽風波　被FIFA判輸及罰款1萬瑞士法郎　

澳門足總早前因斯里蘭卡政局不穩，宣布放棄對斯里蘭卡的世界盃亞洲區外圍賽首圈次回合賽事，國際足協（FIFA）就事件判罰澳門隊以3球不敵斯里蘭卡，並罰款1萬瑞士法郎。

澳門足球隊在2022世界盃亞洲區外圍賽的首圈賽事鬥斯里蘭卡，力爭首度打入次圈，澳門在首回合先拔頭籌，在主場以1球小勝。不過，次回合在斯里蘭卡舉行的賽事，則被澳門足總以安全理由阻撓，雖然不少澳門球員曾發起聯署及去信國際足協，可惜當局未有回心轉意，球隊未有如期出發斯里蘭卡。

早前，兩支澳門球隊加義及恆勢在足總盃賽事中展開「不合作運動」，全場「放軟手腳」放棄防守，以示向澳門足總抗議，當時兩軍全場合共製造39個入球。

澳門原定早前到斯里蘭卡踢次回合，但澳門足總拒絕，申請棄權。（艾美達Facebook）

澳門在世界盃外圍賽棄賽，國際足協的紀律委員會（FIFA's Disciplinary Committee）正式就事件懲罰澳門足總，除了判斯里蘭卡以3：0不戰而勝外，澳門足總亦因違反規則而被罰款1萬瑞士法郎。

在世界盃亞洲區外圍賽首圈脫穎而出的球隊，將聯同其他32支亞洲球隊爭奪世界盃席位，賽事同時亦為2023年亞洲盃的資格賽，抽籤將在下月17日進行。