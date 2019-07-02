【足球．轉會】尼當比利勢破紀錄加盟熱刺　阿仙奴4千萬鎊斟沙夏

效力里昂的尼當比利（Tanguy Ndombele）加盟熱刺的傳聞甚囂塵上，英國傳媒《每日郵報》透露該名法國球員即將在當地時間周二赴熱刺體檢。另一支倫敦球會阿仙奴，向水晶宮報價4000萬鎊求購科特迪瓦翼鋒韋費特沙夏。 另外，熱刺宣布簽入列斯聯的小將積克奇勒，成為熱刺在517日以來的首名新加盟球員。

司職中場中的尼當比利，在中場以搶截及傳球能力高見稱，去季歐聯場均2.4次攔截及0.8次關鍵傳送，更有場均2.9次盤扭過人。該名22歲的新晉法國中場球員，受熱刺主帥普捷天奴的青睞，或成為一季後首位簽入的球員。盛傳熱刺將以5650萬的轉會費羅致該名里昂球員，勢將打破熱刺歷來最高的轉會費。根據《每日郵報》消息指，尼當比利將在當地時間周二，到熱刺進行體檢。

尼當比利在去季效力里昂表現出色，受到熱刺的青睞。（Getty Images）

尼當比利在青年軍時期效力法國球會甘岡，在亞眠（Amiens SC）首度出戰一隊賽事，並外借至里昂，因出色的表現被里昂以800萬歐元買斷。尼當比利在上季為里昂僅在聯賽缺陣4場，並交出7個助攻，而他在里昂突出表現，更在去年首度被選為法國大國腳，在最近對安道爾的歐洲國家盃外圍賽亦有上陣。

里昂在歐聯16強次回合以1︰5慘負主場的巴塞，尼當比利表現仍極之亮眼

尼當比利在去年首度入選法國國家隊。（視覺中國）

另外，熱刺宣布簽入列斯聯的「千禧後」小將積克奇勒（Jack Clarke），並簽約4年，盛傳以1270萬鎊羅致該名英格蘭新星，他在來季將以外借身份重返列斯聯，而積克奇勒亦是熱刺在517日以來的首名新加盟球員。

年僅18歲的積克奇勒正式加盟熱刺，但來季將以外借形式重返列斯聯。（Getty Images）

熱刺的同市宿敵阿仙奴，在轉會市場亦有動作，水晶宮的翼鋒韋費特沙夏（Wilfried Zaha）希望離隊他投，根據《天空體育》的消息指阿仙奴有意以4000萬英鎊羅致該名科特迪瓦球員。

沙夏的哥哥曾透露沙夏自小已經是阿仙奴球迷，效力兵工廠將會是他夢寐以求的事，而他亦希望征戰歐洲賽，所以加盟阿仙奴將會是沙夏的最佳選擇。不過，水晶宮在出售雲比沙卡後，並不希望沙夏離隊，所以水晶宮將轉會費提高至8000萬鎊。

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