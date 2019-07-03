【女子世界盃】英格蘭食詐糊兼射失12碼　不敵美國無緣決賽

英格蘭女足在女子世界盃4強敗陣，美國女足連續3屆入決賽。 英格蘭在下半場先有艾倫韋特的入球被判越位在先，再有侯頓的12碼被美國門將妮夏救出，最終未能追平，以1：2落敗。

當地時間昨日（7月2日），女子世界盃上演4強，由英格蘭對美國。英格蘭在今屆表現突出，分組賽三戰全勝，包括以2：0輕取日本；進入淘汰賽，英格蘭仍然無堅不摧，先以3：0大破喀麥隆，再以同樣比數勝挪威。至於上屆冠軍美國亦在分組賽全勝，代表作是大勝泰國13：0；她們在淘汰賽同樣以2：1的比數先後淘汰西班牙及東道主法國。

英格蘭之前兩場淘汰賽都大勝對手晉級。（美聯社）

美國力爭衛冕，上圈擊敗東道主法國。（美聯社）

英美大戰，兩強相遇，美國在10分鐘先開紀錄，基絲甸彼絲（Christen Press）接應右路傳中，在遠柱無人看管下頂入，打破英格蘭在世界盃的381分鐘不失球紀錄。

基絲甸彼絲接應右路傳中，在遠柱無人看管下頂入。（美聯社）

基絲甸彼絲（左）與隊友慶祝入球。（美聯社）

9分鐘後，英格蘭還以顏色，射手艾倫韋特（Ellen White）接應左邊的斜傳，在小禁區邊第一時間射入，為球隊追平1：1。艾倫韋特是女子世界盃史上第3位連續3場淘汰賽有入球的球員，這球也是艾倫韋特今屆第6個入球，暫排射手榜首位。

艾倫韋特為英格蘭追平1：1。（美聯社）

艾倫韋特（中）追平後與隊友慶祝。（美聯社）

31分鐘，美國名將摩根（Alex Morgan）斜走入禁區，接應高波傳中，一頂破網，為美國半場領先2：1，而摩根亦以6球追平艾倫韋特，兩人並列射手榜首。在下半場，雙方各有機會，艾倫韋特有球近距離倒掛被接實，而摩根就把握英格蘭後防失誤截到皮球但射斜。

摩根頭槌建功，助美國半場領先2：1。（美聯社）

艾倫韋特今場狀態非常好，在67分鐘單刀埋門，冷靜射入，她亦馬上慶祝。然而，VAR（視像助理裁判）發現艾倫韋特單刀前接波的一刻越位，所以入球無效，她得知最後裁決後十分失望。

艾倫韋特（左）下半場單刀射入，被判「詐糊」。（美聯社）

艾倫韋特對「詐糊」判決感到失望。（美聯社）

84分鐘，艾倫韋特再為英格蘭爭取到追和的希望，當時她衝入小禁區，希望接應到隊友的傳中，但她被美國球員撞跌。球證翻看VAR片段後，決定判12碼，英格蘭派出侯頓（Steph Houghton）主射，其射門被美國門將妮夏（Alyssa Naeher）接住，痛失追平的大好機會。

英格蘭派出侯頓主射12碼。（美聯社）

不過，侯頓的12碼被救到。（美聯社）

完場前，英格蘭有米莉比特（Millie Bright）兩黃一紅被逐，但沒有影響大局，最終美國以2：1淘汰英格蘭，連續3屆世界盃打入決賽，力爭衛冕；對手會是荷蘭及瑞典的勝方。至於英格蘭就繼上屆後，再次在4強失利，未能突破過往的成績。

射失12碼的英格蘭隊長侯頓賽後說：「我們清楚，今場的任務是擊敗她們，但我們無法做到。我被任命為今場的劊子手，我練習過很多次，有信心操刀，但我做得不好，我令大家失望了。我都十分沮喪，感覺心碎了。兩隊的實力很接近，我以所有隊友為榮，因為我們都全力以赴了。」

美國主帥艾利絲叫球員保持謙遜。（美聯社）

美國主帥艾利絲（Jill Ellis）則說：「我甚至難以表達出我有多麼的自豪！所有人都很努力。我們還有一場比賽，有4日時間去準備。我賽後跟她們（美國球員）說：『保持謙遜，還有一場。』」

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