【大嶼山行山路線】大澳群山連走　上獅山象山與神獸奇石打卡！

位於大嶼山西陲之大澳，群山環抱，是故有四靈獸守護之傳說。四靈獸者，鳳獅象虎也。 鳳山者，地圖標示為尖峰山，山高339米，倚大澳南邊；獅山及象山，高322米及449米，靠大澳東側；鎮北者為虎山，高92米。 大澳濱北，有洲圓如寶珠，故名寶珠潭；由於寶珠遭四靈圍繞，鄉民生怕為爭取而大打出手，故於寶珠潭建廟祀奉楊侯以鎮四獸，今稱「楊侯古廟」。 踏四山可得大澳四種角度，甚為有趣；獅山上的石景如雞狗石及小花狗石亦予激賞；健腳者亦可順遊石仔埗後方之將軍石，作為行程尾聲。 此行雖未有登尖峰山山頂，只繞過牙鷹山（373米）山腰及因有狗欄路而未有登上虎山，惟繞大澳一圈，已覺滿足。

牙鷹北壁（剎那提供）

日期：2017-01-31 路線︰大澳→牙鷹角→牙鷹山→萬丈布→龍仔→牛過田→大澳道→獅山→象山→嶼北界碑→大澳

聞赤口東涌人多如垃圾，午後天氣驟變，一場大雨，嚇跑初四登山人群，故是日竟覺冷清，換來假日鮮有的寧靜。踏過鹽田外的長廊，水筆仔（Kandelia obovata，紅樹科）大量結果，新生紅樹，為天然的造地植物。經過南涌村，走過番鬼塘村及南塘新村，竟見土沉香慘遭竹棚及鐵絲網圍起，彷彿向斬樹賊宣告「來斬我吧！」一樣，此舉除了為做而做之外，成事不足，敗事有餘，叫人嗤之以鼻。

抵牙鷹角，轉走支線，可通牙鷹山西麓，此山徑不屬鳳凰徑，卻成為二澳封村時的後備路線。一輪急登，汗流浹背，濕氣重得汗水難以蒸發，彷彿未曾有過冬天，香港已進入初春。此段山徑為欣賞二澳灣最佳位置，遠至根頭坳，可望嶼西小屏風的山脊線。

二澳灣深且廣，有雞翼角擁抱，行友指極似澳洲塔斯曼尼亞菲辛那半島的酒杯灣（Wineglass Bay）。走過發射站，已是寬廣平坦的觀景台，可從南面欣賞大澳水鄉，鹽田如格，虎山伸展。漫步山間，景色因霧氣而歿，平坦好走的路成為謦欬良機︰談及走粉波的豐功偉跡，無不忿恨四起。

抵萬丈布，降至龍仔悟園。悟園工程已有年多，未知有何大計。後轉入羗山北部之引水道，迂迴曲折，是凌風石澗下段之離澗路。一彎之後，見有高聳長瀑出於引水道之下，此乃凌風石澗左源龍仔坑，稱為羗山瀑。抵牛過田，抄捷徑直達大澳道，回走經新鳳村及三丫水村，來到靈隱息肩亭大休。

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+ 8 + 7 + 6

是日初四，有大量市民前往靈隱食齋，人來人往，穿上行山裝的我們顯得格外礙眼。靈隱息肩亭旁有一個迷你郵箱，大如信箱，為此處幾戶人家服務。亭後去水渠梯級急登，沒多久已見陷於山谷之中的凌風石澗下游，禪家摩崖石刻清晰可見。

急登獅山南脊，很快便會遇到路邊的電線，山脊有數條天線，全為下羗山村民拉線上山。仰望前方突脊，露岩處處，灰中帶粉紅，應為流紋岩；大嶼山西部，於中生代為一巨型火山口，殘留至今便是這些火山碎屑。

脊上有一突石，仰望如雞啼，俯視如擺尾狗，既似雞又似狗，故名「雞狗石」。指向坑尾的一條支脊，陡峭而多石，有一石名「小花狗石」，亦見有石柱如行者攀山；與南脊交匯之石臺，為從西面欣賞大澳的絕佳位置。

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+ 9 + 8 + 7

不經不覺走過平坦的獅山山頂，至龍巖石澗源頭前為一處平坦高地，有種走在日本北阿爾卑斯雲之平的錯覺。龍巖石澗源頭草莽茂密，路沿稍亂；附近見石砌圍牆，亦見字已消磨的石碑。走過最後的急登，來到象山山頂。測量墩旁有廢棄的舊測量墩；腳下是深屈，乃紅粉海岸之起點。

海面正在建造的港珠澳大橋，活生生將嶼北觀景活生生的劏開。降西路，木薑子（Fragrant Litsea，樟科）花正盛放，遠看如奶黃色的煙花。回望山頭，有古墓近山冠處，疑為風水穴，其結構與九逕東峰相同。下降之路稍見平緩，景觀荒涼；至近墓場急降處，浮沙碎石，亦是從西北面欣賞大澳的絕佳位置。有行街青年數，似短遊以待日落不果，問我們從何而來，聞牙鷹山後面露不可思議之貌。

邃降西脊，途中有石如指屈，又似海狗。最後接上東澳古道（東大古道），亦是嶼北界碑位置。抵鹽田，過新基大橋以渡河，經關帝古廟抵寶珠潭楊侯古廟，往狗伸地尋找登虎山的路，覓得去水渠梯級隱蔽入口，以時兩隻狗撲出，眾人避走，因應天色漸黑，打消登虎山之念頭。晚餐假蓮香酒家，盡享大澳餘韻。

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+ 15 + 14 + 13

【本文獲「剎那」授權轉載。】