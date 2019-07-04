【女子世界盃】荷蘭加時一球挫瑞典闖決賽　與衛冕美國爭標

在2017年首奪歐洲賽冠軍的荷蘭女足，在法國女子世界盃的4強再創歷史，與瑞典戰至加時，結果憑加時上半場的入球一箭定江山，歷史性首次打入世界盃決賽，將與衛冕的美國女足爭奪錦標。

荷蘭女足在近年極速冒起，她們挾歐洲冠軍身份出戰今屆世界盃，在4強與勁旅瑞典互碰，兩軍亦力爭首度躋身世界盃決賽。荷蘭女足隊長門將雲妮杜爾（Sari van Veenendaal）在今仗左飛右撲，手腳並用助球隊力保不失，而雙方亦有射中門框的鏡頭，結果在法定時間互無紀錄，進入加時決勝負。

為荷蘭把守最後一關的隊長雲妮杜爾，今仗表現神勇，為球隊力保不失。（視覺中國）

荷蘭女足在加時上半場一次中路突破，格羅恩（Jackie Groenen）推順禁區外起腳入網，該名效力曼聯的球員在99分鐘射入全場唯一入球，結果荷蘭以一球力克瑞典，首度打入世界盃決賽，將與衛冕的美國女足爭冠軍。

格羅恩在加時上半場的入球，一箭定江山，成為荷蘭晉級決賽的功臣。（視覺中國）

今屆僅僅是荷蘭第2次出戰世界盃決賽周，但已經殺入決賽。（視覺中國）

荷蘭女足在2009年打入女子歐洲國家盃，亦是荷蘭首度在大賽舞台亮相，她們隨即打入4強。「橙色軍團」在2017年歐國盃中，先後擊敗瑞典﹑英格蘭及丹麥，首度在歐國盃封后，奪得首項大賽錦標。今屆世界盃僅僅是荷蘭女足第2次躋身決賽周，上屆在16強止步，但今屆表現大為改善，乘歐國盃奪冠的強勢，過關斬將殺入決賽。荷蘭躋身決賽亦是自2007年後，首支殺入世界盃決賽的歐洲隊伍。