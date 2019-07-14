【港超聯】愉園西班牙新援曾隨夢想跟操　取代李志豪成後防重心

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港超升班馬愉園再有新球員加盟，球會今日（14日）宣布西班牙外援艾度古斯（Francisco Eduardo Cruz Lemaur）來投，成為球隊第四名新援。他將代替離隊的前港足成員李志豪，成為新季愉園後防重心。

相隔5季後重返香港頂級聯賽的愉園，今日公布已跟西班牙外援艾度古斯（Edu Cruz）簽約，成為這支昔日勁旅今季第7位新加盟球員。愉園今個月初宣布繼續由岑國培及鮑家耀領軍，並確定多位港甲冠軍功臣隨球隊升班，包括外援摩域治及馬希卡歷，但去季港甲神射手安度美斯及後防主力李志豪卻未有留效。愉園希望藉簽入西班牙籍中堅艾度古斯以補充防線空缺，相信這名32歲守將來季會跟摩域治攜手扼守後防中路。

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艾度古斯曾成為愉園今夏第7位新加盟球員。（愉園體育會Facebook）

曾隨夢想FC跟操　久疏戰陣狀態成疑

身高1.85米的艾度古斯，早年於西班牙多支低組別聯賽球隊效力，包括為域仙達利奧征戰3季西乙B聯賽，上陣場數達70場。這名中堅直至2016年才首次外流，轉投冰島球隊格林維達克，翌年初轉投挪威球隊諾霍斯，惟僅上陣5場後便重投格林維達克。艾度古斯加盟愉園前曾於港超夢想FC跟操，對香港的生活已經適應，惟一直未獲註冊；據資料顯示，他自2018年5月後，至今從未於正式比賽中上陣。

「大澳腳」林毅東期望能以全職球員身份完成一個球季。（愉園體育會提供）

愉園今夏積極組軍，除三位外援外，亞援位置則起用18歲巴基斯坦中場簡嘉亨。球隊新季獲曾到西甲球會雷加利斯試腳的守門員屠俊翹加盟外，更簽入多名年青球員及澳門代表隊成員林毅東，後者能司職防守中場、右後衛與及中堅等位置，令球隊在防線配搭上更靈活。愉園將於明日（15日）早上於九龍灣公園仿真草球場開操，並舉行拜神儀式，球會領導層、職球員及「愉園80」足球隊代表均會出席。

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