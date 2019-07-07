【港超聯】屠俊翹返港加盟愉園　「借試腳經歷助小將成長」

港超球會愉園再公布增兵消息，去季效力夢想FC的守門員屠俊翹，經過在西班牙試腳近一個月後，今日（7日）決定留效港超並加盟這支升班馬。

愉園宣布跟去季效力夢想FC的門將屠俊翹簽約，以確保球隊新季門將位置兵源充足。已在本地頂級聯賽征戰8個球季的屠俊翹，去季為夢想FC披甲20場，愉園指其加盟將為球員帶來寶貴的頂級聯賽經驗。

屠俊翹新球季將由夢想FC轉投愉園．（愉園體育會提供）

「阿翹」在6月曾赴西甲球會雷加利斯試腳，跟隨球會足球學院訓練近一個月，早前他曾透露當地球會有意將他羅致，並要求他到意大利踢季前友賽。「阿翹」指自己仍有望到意大利踢畢比賽後才歸隊，惟一切仍有待球會落實。

對於在新球季轉投這支升班馬，「阿翹」指球會在上季完結後已主動聯絡，加上自己跟管理層之一的林燦彬在橫濱FC香港時期早有合作，被對方誠意及條件打動，在西班牙球會暫未有回應下，因而答應加盟。

屠俊翹6月初曾到西甲球會雷加利斯試腳近一個月。（受訪者提供）

西班牙試腳體驗印象深刻



「阿翹」稱目標是要協助球隊護級，他提及在西班牙的訓練讓自己提升水準，「當地訓練令我大開眼界，練習模式跟香港有很大分別，讓我能保持狀態迎接新球季，希望能盡快取得勝仗，有個好開始。」

此外，他又指會借助經驗，提攜一班首季征戰港超的隊友，「我對西班牙球員的決心、鬥心，以至訓練期間展現的硬朗作風都印象深刻。希望將這意識灌輸予隊友，協助他們成長、適應職業足球的環境。」同時，他希望能在新球隊爭取更多上陣機會，盡力表現自己，吸引港足主帥的目光。