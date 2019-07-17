【港超聯】陳浩瑋旅港尋新挑戰　李志堅讚引球把握力俱全

東方龍獅今夏引入多位新球員，其中在亞援位置羅致中華台北射手陳浩瑋，最令球迷感到驚喜。主教練李志堅希望這位前鋒可以發揮實力，令球隊攻力更全面。 攝影：洪嘉徽、袁志浩

陳浩瑋雖未有為航源註冊出戰亞協盃分組賽，卻在上月中友賽時為中華台北兩度射破港足大門，令東方主教練李志堅留下印象。李志堅透露雙方洽談經過：「在台灣跟航源高層晚宴，剛好陳浩瑋在席，正中下懷。對方亦很支持他出外發展，結果一拍即合。」陳浩瑋對港足的兩個入球，均顯示出其埋門把握力，李志堅指這正是將他收歸旗下的原因，「他有速度，引球出擊後埋門更可取得入球，這是我最想看見的，亦是最簡單的要求。」

中華台北6月友賽香港，陳浩瑋轟入兩個致勝球，引起東方主教練李志堅注意。（資料圖片）

李志堅誠意打動加盟

陳浩瑋指自己對港超有一定認識，知道東方曾出戰亞冠盃分組賽，從而選擇加盟，「東方是大球會，有很高的目標及新球員。李教練很有誠意，他希望我為球隊創造價值。」陳浩瑋曾效力中甲北京北控，惟其後中甲限制港澳台球員名額，球隊選擇留用另一位台灣球員溫智豪，令陳浩瑋無奈離隊。這位台將雖在今年初返回航源落班，仍一直期望再外流，「現在27歲是黃金年齡，自己希望挑戰不一樣的環境。香港離台灣很近，很吸引我。希望能在此幫球隊拿到勝利，自己則保持狀態，一起努力爭取入球。」

東方羅致陳浩瑋為亞援，令其成為第三位登陸港超聯的台灣球員。（洪嘉徽攝）

期待場上跟王睿較量

陳浩瑋成為繼王睿、陳庭揚後，第3位登陸港超聯的台灣球員，記者問他在加盟前有否詢問王睿意見，他打趣道：「只有吃的意見吧。」他稱或會相約對方於下周見面，因兩人今周正忙於練習。對於是否期待跟王睿在港超賽前較量，他指自己屆時會毫不留情，「希望他不要鬆懈，我也不會鬆懈的，大家為球隊表現，拿出自己實力就好。」雖然昨天才剛抵港，但陳浩瑋今日訓練時未見疲態，他坦言港台兩地天氣差別不大，但認為東方操練較航源更具計劃性。