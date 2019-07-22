【羽毛球．印尼賽】周天成力戰挫安頓臣　生涯首奪1000系列賽冠軍

中華台北頭號球手周天成，在印尼公開賽決賽與丹麥的安頓臣（Anders Antonsen）交手，力爭個人首項超級1000系列賽錦標，結果力戰91分鐘，以總局數2：1力克安頓臣，順利奪得冠軍。

被列為賽事4號種子的周天成，在印尼賽晉級路上連續3圈力戰3局，分別擊敗林丹及基斯迪等強敵，躋身決賽，與丹麥的安頓臣爭奪冠軍，亦逃不過戰足3局的命運。

周天成在首局開局十分順利，一度領先12：3，在安頓臣力追下仍然以21：18先取首局。二人在次局戰情緊湊，一度打成24：24平手，安頓臣以26：24扳回一城。周天成與安頓臣在決勝局曾打成7：7平手，但周天成稍勝一籌，再贏一局21：15，結果力戰91分鐘下擊敗安頓臣，揚威印尼，取得職業生涯首項超級1000系列賽的錦標。

周天成艱苦奪冠後，心情激動。（Getty Images）

周天成挫丹麥的安頓臣，奪得今年首項錦標。（Getty Images）

安頓臣最後一分不慎失誤打落網後，二人一同倒在地上，及後上前相擁，更交換球衣，互向對方表達敬意，惺惺相惜。今個球季終於「開齋」的周天成，在奪冠後心情激動，振臂高呼，更流下男兒淚。今次賽事坐在場邊教練席的，並非周天成的教練，而是他的軍醫高敏珊，眼見周天成奪標，她亦不禁感動落淚。

周天成與安頓臣在賽後交換球衣，互表敬意。（Getty Images）

周天成與安頓臣賽後感動互表敬意

Huge signs of respect between both players after an epic on-court battle 🏸 #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou #BlibliIndonesiaOpen2019



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周天成在印尼賽的5場賽事，僅得首圈只戰兩局，其餘皆戰足3局，合共戰355分鐘，所以他在結束賽事後不禁躺在地上。周天成表示多場硬仗使他在心態上再提升，「在印尼奪冠，對我而言是個神奇的經驗，亦要感謝球迷對我的支持。今次奪冠並不容易，多場賽事戰足3局，或多或少在體能上亦有影響，但亦使我更堅定，在疲憊下依然奮戰，使我在比賽心態更進一步。」

二人在結束賽事後，一同躺在地上。（Getty Images）