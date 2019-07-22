【游泳長池世錦賽】英國蛙王100米再創世績　突破57秒關口第一人

英國「蛙王」比迪（Adam Peaty）在世界游泳錦標賽100米蛙泳以56秒88，再次將自己保持的世界紀錄推前，更成為歷史上第一位突破57秒大關的男泳手。 決賽中他雖未能再次刷新紀錄，但游出的57.14秒足以令他輕鬆在項目三連霸。

100米蛙泳三連冠

今年24歲的比迪（Adam Peaty）近年稱霸蛙泳短途項目，今次已是他第14次打破100米蛙泳的世界紀錄。他於今屆世錦賽複賽游出56秒88，以0.22秒之差刷新去年歐洲賽創出的57秒10，亦成為首名突破57秒的泳手。

至於比迪的一眾對手，包括來自中國的閆子貝、英國的韋比（James Wilby）及日本的小關也朱篤以約2秒之差緊隨比迪闖決賽。

比迪在決賽中以57.14封王，是他繼2015和17年之後，第三度在世錦賽100米蛙泳奪冠，亦是個人累積第六面世錦賽金牌。賽後他坦言對未能再破紀錄有點失望，「有關比賽方面我仍有很多東西需要學習，也要學會了解自己。那始終是57.1秒，幾乎較全部對手快1.5秒，所以非常開心。」

英國泳手比迪在100米蛙泳複賽游出56秒88破世績，並領先第2至4名的運動員約2秒。（Getty Images）

比迪對再破世績感難以置信，並相信自己可以再下一城。（Getty Images）

下一個目標：挑戰人類極限

這名「蛙王」早前創出新世界紀錄後，高呼「難以置信」，「我追隨這個目標3年了。」他表示在2016里約熱內盧奧運觸牆的一刻已在想：「我可以更快。」他在贏得2016奧運金牌後陷入小低潮，之後採取「動態靜心」為放鬆方法，維持心理健康。



決賽之後他揚言，「游到57、56、57秒，已超出世界標準，世上從來沒有任何人能夠游出接近的時間，一次也沒有。」他將下一個目標定在56秒以下，再次挑戰人類極限，「我很想突破56秒，較現在游得更快，我完全知道怎樣能夠做到。」

霸氣宣言過後，他又略為收斂，宣稱明年東京奧運之前，「我仍有很多事情要學習，很多速度訓練要做。」以目前他跟一眾對手的差距，衛冕100米蛙泳金牌相信沒有太大難度。