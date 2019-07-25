【曼城訪港】金東進結束球員生涯　獲全場掌聲歡送：眼淚在心裏流

18載職業足球生涯轉眼過去，前韓國國腳金東進終選擇退役，他在今日（24日）傑志對曼城的友賽中正選上陣16分鐘，成為他以球員身份在綠茵場上馳騁的最後拼圖。 大概每個球員都渴望擁有屬於自己的告別戰，能夠在一眾英超球星面前高掛球靴，總算為這位曾出戰世界盃決賽周的後衛留下美好回憶。「我會懷念場上感覺，今晚是我人生中最美妙的時刻，我感動得像眼淚在心裏流。」他如是說。 攝影：李澤彤、袁志浩

傑志早前已公布金東進將於賽後退役，因此這場告別戰吸引不少韓國球迷專程來港。傑志為感謝金東進的貢獻，以及紀念其球員生涯告別戰，更特意推出T-shirt，以韓文寫上「謝謝」；背面亦印有「Kim D J」及其球衣號碼「38」，向這位前韓國國腳致敬，吸引球迷搶購。

有球迷穿起金東進紀念Tee入場，向這位前韓國國腳致敬。（袁志浩攝）

金東進生涯最後一仗的英姿（按圖放大）

告別戰正選上陣16分鐘 從哥帥手上接過紀念球衣

金東進早於2000年於FC首爾出道，憑出眾表現成為韓國國家隊常客，共為韓國隊上陣62場；並曾代表韓國出戰2004年雅典奧運會及2006年德國世界盃決賽周。他在2006年外流俄超球會辛尼特，為球隊先後贏得俄超聯賽冠軍、歐洲足協盃（歐霸前身）及歐洲超級盃。其後金東進又曾效力蔚山現代、杭州綠城、蒙通聯等球會，至2017年初來港加盟傑志一季半，期間雖助「藍鳥」成為三冠王，惟在操練中遭踢斷腳受傷，狀態大不如前。他上季被外借到凱景後只踢半季，便重返傑志擔任青訓教練，今季轉任一隊助理教練（防守）。

傑志主教練施利斯高域在此戰安排金東進正選上陣，雖然他僅踢了16分鐘便被換離場，但表現仍不失禮。全場近兩萬名球迷以掌聲歡送這位一代名將，其「藍鳥」隊友與曼城球星，包括史達寧、奇雲迪布尼、利萊辛尼和大衛施華等，亦逐一送上擁抱。當金東進走到場邊時，更得到曼城領隊哥迪奧拿送上印有其名字和號碼的曼城球衣，而這位後衛在入替的李毅凱手上接過花束，再向球迷90度鞠躬致謝，正式為球員生涯劃上句號。

金東進在全場掌聲歡送下被換離場，曼城球星如大衛施華等向他送上祝福。（李澤彤攝）

曼城領隊哥迪奧拿向金東進贈送曼城球衣，令這位傑志助教感動不已。（李澤彤攝）

銘記場上感覺 經歷至死不忘

賽後走入混合採訪區，金東進仍拿着那件曼城球衣，笑逐顏開地要求傳媒為他拍照。他直言自己仍相當激動，形容今晚是情緒化的一天，「我會好好懷念在球場上的感覺，步出球場的那一剎，相信是我人生中最美妙的時刻，直至死亡時我仍不會忘記今晚。」比賽後金東進忙於跟球迷自拍，他相當感激這班無限度支持自己的伙伴，「很感謝入場的香港球迷，多謝傑志同事、隊友及家人的支持。他們令我很感動，就像是眼淚在心裏流。」

一切就讓它留在今晚，金東進指明日便會展開人生新一章，持有亞洲足協B級教練牌照的他稱，會盡全力回饋球會。他說：「這場比賽在曼城身上學習到經驗、企位及進攻等，有助提升我們的水平。我會協助球隊加強訓練，為來季做好準備。」

傑志雖在首16分鐘內失掉一球，惟金東進表現仍不失昔日威風。（袁志浩攝）

賽後金東進跟「藍鳥」球迷大合照，他同時感激球迷的支持。（袁志浩攝）