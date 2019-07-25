【曼城訪港】羅梓駿職業生涯開齋　黃洋：他是港隊的未來

香港球隊迎戰英超球隊機會難得，取得入球更是難上加難。傑志面對英超盟主曼城，為傑志後備入替的羅梓駿攻入「破蛋」一球，這個入球別具意義，因為這是他職業生涯首個入球，他在賽後表示在英超冠軍身上入球，機會千載難逢。 攝影：李澤彤、袁志浩

「賽馬會傑志中心盃」昨晚（24日）在香港大球場舉行，再度來港的曼城絕無欺場，哥迪奧拿派出強陣應戰，使主隊傑志踢得相當吃力，但傑志的羅梓駿在比賽末段，後上接應蘇沙的傳中，撞射破網，為球隊攻入「破蛋」一球。

羅梓駿在下半場末段接應蘇沙的橫傳撞射入網，為傑志破蛋。（袁志浩攝）

傑志對曼城的精彩戰況（按圖放大）

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現年22歲的羅梓駿在今仗除了射破曼城大門外，這個入球亦是他職業生涯首個入球。「羅梓」在賽後表示在曼城身上取得入球意義重大，「這個入球是我職業生涯首個入球，能夠射破英超冠軍球隊的大門，使這入球更具意義，因為在英超球隊身上入球機會不多，我相信這應該是人生唯一一次，而在今仗入球，能夠在史冊上留名，感到十分高興。」

這個入球同樣是羅梓駿職業生涯的首個入球。（袁志浩攝）

「羅梓」縱然在今仗建功，但他並不太滿意今仗的表現，希望在今季繼續努力，爭取更多出場機會，「我認為整體表現比入球更重要，因英超球隊的節奏明快，我在入替15分鐘後踢得較急，未能適應，所以出現不少失誤。及後眼見對方亦有不少年青球員在場上，使我調整心態，要踢出自己的應有水平。我希望在往後日子繼續努力，讓新帥對我投信任一票，爭取更多上陣機會。」

羅梓駿建功後，隨即興奮地與隊友相擁。（袁志浩攝）

傑志隊長黃洋在賽後表示，在曼城身上獲益良多，而他談及羅梓駿時，他大讚「羅梓」潛質優厚，「與曼城交手感覺十分美妙，在他們身上獲益不少，畢竟他們是世界頂級的球隊，更在他們身上取得入球，相信對球員及球迷亦是十分享受的一場賽事。羅梓駿是個年青及有潛質的球員，他是港隊的未來，我認為他可以在未來的世界盃外圍賽中，表現自己的實力，證明自己有力勝任港隊右閘一職。」