【曼城訪港】球迷舉標語「救救香港」　全場高呼We are Hong Kong

衛冕英超的勁旅曼城連日訪港,今日(24日)在香港大球場作客香港球隊傑志,合演友誼賽。 針對近日香港的衝突、及7月21日晚元朗的白衣人無差別襲擊事件,加上「五大訴求」,有市民事在賽事中以歌聲及標語表態,大球場及康文署方面亦加強保安應對。 攝影:李澤彤、袁志浩

日前,網上討論區連登有網民發起借傑志對曼城的友誼賽表態,希望訴求能進入國際媒體的視線。網民的計劃主要有在賽事上、下半場分別進行至21分鐘時,高唱有革命意義的《孤星淚》歌曲《Do You Hear the People Sing》,及在場內高舉標語。



賽前約兩小時,大球場外已有人開始派發印上歌詞的紙及其他單張,有警員曾上前查問,但未有阻止派發,亦未有查看身份證。就網民發起行動,香港大球場及警方都明顯加強戒備,賽前場外已不時有軍裝警員巡邏,較其他本地賽事為多;閘外保安亦加強進場前的檢查,並如過往部份賽事般配備金屬探測器。

香港大球場門外保安在傑志對曼城的友誼賽前,加強搜查入場觀眾的物品,並禁止觀眾帶單張入場。(袁志浩攝)

據現場保安稱,主辦單位容許歌詞等有關單張入場,但指印有反送中五大訴求的單張跟賽事無關,不可攜帶入場,並勸球迷寄存或扔掉,有球迷不滿並與保安爭論。據知亦有保安阻止球迷帶歌詞紙進場,理由是「跟比賽無關」,球迷再加以質詢,保安則稱是「康文署的要求」。同日再有香港失明人協進會會員入場,在李德能的「口述直播」下觀賽,會員有準備凸字歌詞紙,以參與球迷表態行動。

曼城連日訪港,友賽傑志。(袁志浩攝)

市民把握傑志友賽曼城,在比賽期間舉起「反送中」標語。(李澤彤攝)

有球迷在大球場門外,舉起「香港不屬中國」的字句。(李澤彤攝)

欲採取行動的球迷,在比賽進行至約17分鐘左右聚集在北看台後,當時北看台保安亦相應加強。比賽進行至21分鐘,在金東進的告別儀式結束後,球迷開始唱《Do You Hear the People Sing》,惟歌聲並不清晰,未能帶動全場;場外亦有人叫口號。換邊之後,比賽進行至66分鐘,球迷再聚在南看台唱歌,歌聲明顯較大,亦有其他觀眾拍手響應;同時大球場閘外有約100人身穿黑衣,不斷高叫「Free Hong Kong」(釋放香港)。

及後全場叫起香港隊賽事常用的「We are Hong Kong」,亦有人高呼「香港人加油」。同時亦有球迷舉起標語,包括「No Extradition to China」、「立即真雙普選」、「時代革命」、「HK = Police State. Please save Hong Kong(香港已是警察之都,請救救香港)」等等,有康文署職員嘗試阻止,有現場觀眾向舉牌球迷投擲物品,但未有發生衝突。同場有人舉黃傘,未幾即遭制止。半場之時,再有球迷聚集在北看台旗桿下唱歌及高呼「光復香港、時代革命」等口號。