【曼城訪港】球迷舉標語「救救香港」　全場高呼We are Hong Kong

衛冕英超的勁旅曼城連日訪港，今日（24日）在香港大球場作客香港球隊傑志，合演友誼賽。 針對近日香港的衝突、及7月21日晚元朗的白衣人無差別襲擊事件，加上「五大訴求」，有市民事在賽事中以歌聲及標語表態，大球場及康文署方面亦加強保安應對。 攝影：李澤彤、袁志浩

日前，網上討論區連登有網民發起借傑志對曼城的友誼賽表態，希望訴求能進入國際媒體的視線。網民的計劃主要有在賽事上、下半場分別進行至21分鐘時，高唱有革命意義的《孤星淚》歌曲《Do You Hear the People Sing》，及在場內高舉標語。



賽前約兩小時，大球場外已有人開始派發印上歌詞的紙及其他單張，有警員曾上前查問，但未有阻止派發，亦未有查看身份證。就網民發起行動，香港大球場及警方都明顯加強戒備，賽前場外已不時有軍裝警員巡邏，較其他本地賽事為多；閘外保安亦加強進場前的檢查，並如過往部份賽事般配備金屬探測器。

香港大球場門外保安在傑志對曼城的友誼賽前，加強搜查入場觀眾的物品，並禁止觀眾帶單張入場。（袁志浩攝）

據現場保安稱，主辦單位容許歌詞等有關單張入場，但指印有反送中五大訴求的單張跟賽事無關，不可攜帶入場，並勸球迷寄存或扔掉，有球迷不滿並與保安爭論。據知亦有保安阻止球迷帶歌詞紙進場，理由是「跟比賽無關」，球迷再加以質詢，保安則稱是「康文署的要求」。同日再有香港失明人協進會會員入場，在李德能的「口述直播」下觀賽，會員有準備凸字歌詞紙，以參與球迷表態行動。

曼城連日訪港，友賽傑志。（袁志浩攝）

市民把握傑志友賽曼城，在比賽期間舉起「反送中」標語。（李澤彤攝）

有球迷在大球場門外，舉起「香港不屬中國」的字句。（李澤彤攝）

欲採取行動的球迷，在比賽進行至約17分鐘左右聚集在北看台後，當時北看台保安亦相應加強。比賽進行至21分鐘，在金東進的告別儀式結束後，球迷開始唱《Do You Hear the People Sing》，惟歌聲並不清晰，未能帶動全場；場外亦有人叫口號。換邊之後，比賽進行至66分鐘，球迷再聚在南看台唱歌，歌聲明顯較大，亦有其他觀眾拍手響應；同時大球場閘外有約100人身穿黑衣，不斷高叫「Free Hong Kong」（釋放香港）。

及後全場叫起香港隊賽事常用的「We are Hong Kong」，亦有人高呼「香港人加油」。同時亦有球迷舉起標語，包括「No Extradition to China」、「立即真雙普選」、「時代革命」、「HK = Police State. Please save Hong Kong（香港已是警察之都，請救救香港）」等等，有康文署職員嘗試阻止，有現場觀眾向舉牌球迷投擲物品，但未有發生衝突。同場有人舉黃傘，未幾即遭制止。半場之時，再有球迷聚集在北看台旗桿下唱歌及高呼「光復香港、時代革命」等口號。