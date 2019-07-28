【游泳長池世錦賽】港隊奪兩項奧運資格　何詩蓓升世界第四成亮點

世界游泳錦標賽今日「煞科」，港隊終以2奧運資格及何詩蓓的200自世界第四，創下世錦賽最佳成績。

今屆世錦賽，港隊一共於25項賽事出擊，當中女子接力隊更在3項接力冀衝擊奧運資格。鄭莉梅、何詩蓓、何南慧及譚凱琳率先合力游出3分40.40秒，在4x100自接力初賽總成績列第10位，以世錦賽前12名的資格，直接取下東京奧運資格；其後4x200自以11位完成，同樣直接游入奧運。值得一提，兩項的奧運資格為香港首次順利以世錦賽前12席位，直接取得奧運入場券。

女子4x100自接力（左起）鄭莉梅、何詩蓓、譚凱琳及何南慧。（楊宇翹攝）

女子4x200自接力（左起）歐鎧淳、何南慧、何詩蓓及鄭莉梅。（楊宇翹攝）

+ 9 + 8 + 7

除了接力奧運資格，今屆焦點為何詩蓓200自衝牌旅程。縱使最終未能一如預期，但這名21歲女生在決賽仍以新香港紀錄的1分54.98秒第四完成，已為香港泳壇寫下新一頁。事實何詩蓓當晚造出的時間距離日本泳手池江璃花子創下的亞洲紀錄只差0.13秒，可想而知，Siobhan其後將向此目標進發。

何詩蓓於200自游出1分54.98秒，榮升世界第四。

+ 7 + 6 + 5

何詩蓓以外，新一代蛙式好手楊珍美亦於女子50米蛙初賽游出31.61秒，相隔4年再創香港紀錄。林昭光、何甄陶、譚凱琳及鄭莉梅組成的接力組合，他們終以3分32.55秒完成男女混合4x100自初賽，同樣打破港績。總結今屆，港隊終以2奧運資格及何詩蓓的200自世界第四，創下世錦賽最佳成績。

港隊世錦賽回顧