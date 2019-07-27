【游泳長池世錦賽】孫楊領軍接力第6名完成　開腔回應藥檢風波

在韓國光州舉行的世界游泳錦標賽進入最後階段，孫楊出戰今屆最後一項項目，在男子4x200米自由泳接力中只能以第6名完成，未能再添獎牌。孫楊在賽後更正面回應早前的藥檢風波，指他的行動是捍衛所有運動員的權益。

孫楊在本屆的世界游泳錦標賽中，曾經在頒獎台上分別被澳洲的賀頓（Mack Horton）及英國的史葛（Duncan Scott）杯葛，他們再度在男子4x200米自由泳接力決賽中碰頭。中國隊派出孫楊﹑季新杰﹑徐嘉余及汪順出戰，結果游出7分04.74秒的成績完成，只能取得第6名，未能再躋頒獎台，而有賀頓坐鎮的澳洲則以7分00.85秒奪金。

孫楊指早前打破尿液樣本的行為，是捍衛所有運動員的權益。（視覺中國）

隨孫楊未奪獎牌，在頒獎台上可能發生的杯葛行動亦告一段落，孫楊在賽後接受訪問，被提及最近發生的事情有否影響孫楊，他面對外國泳手針對他的一連串舉動，他正面就藥檢風波回應，「因為我有一個強大的內心，我才可以堅持到現在，我一直希望以成績證明自己，而只有幾個運動員對我的評語並不會影響到我。國際泳聯早以解釋我並沒有違規，而我這個行為是維護所有運動員的權益，若果將尿液樣本給予一個沒有證件的人，一旦他將樣本更改，我將百口莫辯，所以我認為我不應受到這樣的侮辱。」

為中國隊游最後一棒的孫楊，未能收復失地，結果為中國隊取得第6名。（視覺中國）

孫楊亦對自己的表現甚為滿意，已盡最大的努力，「我竭盡全力去游，即使游得有得吃力，但這是對我個人的一個考驗，而且像我這個年紀兼項的游手不多，我希望以這個精神鼓勵所有人。」