【游泳】隊友捲入禁藥風波　賀頓堅持公平競賽立場　拒為對方辯護

再有泳手捲入禁藥風波。涉服用禁藥的運動員為澳洲泳手積克（Shayna Jack），更讓其隊友、另一知名澳洲泳手賀頓（Mack Horton）堅持的反禁藥立場蒙上陰影，有記者更乘機不斷追問賀頓對此看法，賀頓拒絕回答，場面尷尬。惟賀頓其後公開表示其立場堅定不移，認為公平競賽至為重要。

曾於上屆世錦賽400米自由泳奪銀的積克，早前以「私人理由」宣佈退出世錦賽。她在澳洲時間周日（28日）於Instagram發文指，自己在6月尾的藥檢結果中，對同化類固醇Ligandrol呈陽性反應。她大感痛心，同時強調自己並無故意服禁藥，相信事件由她誤服「受污染的補充品」所致，正與配合團隊徹查事件。

澳洲泳手積克（Shayna Jack、左一）稱因誤服「受污染的補充品」致未能通過藥驗，終無法出戰世錦賽。（Getty Images）

近日關於禁藥的爭議不斷。其中最觸目為孫楊破壞血液樣本，國際泳聯未有處分，加上世界反禁藥組織9月才開審此案，引起其他國家泳手不滿。積克的隊友賀頓為孫楊宿敵，更於世錦賽頒獎禮時拒絕與孫楊同台合影，引起極大迴響。有中國媒體形容澳洲為「西方的二等公民」及「白人至上主義」國家。賀頓亦被網民批評為「小丑」。積克事件在抗議行動後爆出，令情況變得尷尬。

賀頓拒絕與孫楊合影以示不滿，惟隊友亦被藥檢問題纏身，令外界認為賀頓陷尷尬局面。（Getty Images）

有記者更不斷追問賀頓對隊友積克捲入禁藥風波的看法，賀頓拒絕回答，場面尷尬。(短片截圖)

澳洲廣播公司（ABC News Australia）日前追訪到澳洲游泳隊，更特別追問賀頓如何看待隊友積克被查出涉嫌服用禁藥一事時，在鏡頭面前拒絕回應。面對記者堅持追問，賀頓先皺眉頭然後微笑不答，最後更走開，場面一度十分尷尬。

▼ 賀頓被澳洲電視台記者質問如何看待隊友涉禁藥停賽

不過賀頓事後仍然有就事件表態，縱使他因抗議而收到國際泳聯發出的警告信，加上隊友鬧出禁藥風波，在雙重打擊下仍無礙他重申自己對反對服用禁藥的立場「仍然堅定」。他表示：「對所有運動員、運動及國家而言，公正的比賽一定是件優先考慮的事。」對於積克因藥檢疑雲而無奈退賽，「我（賀頓）贊成立即暫停有關運動員代表出戰的資格，直至疑慮得到圓滿解決。」