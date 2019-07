【游泳長池世錦賽】比迪不滿孫楊言行　對泳壇藥檢制度感厭倦

世界游泳錦標賽進入尾聲。大部分項目的獎牌得主已塵埃落定,惟關於孫楊的爭議不斷。英國蛙王比迪(Adam Peaty)周六(27日)再開腔回應孫楊破壞藥檢樣本事件,認為若此事發生在他身上,他已被重罰及勒令離隊。

去年9月,孫楊用槌破壞其突擊檢查的血液樣本,但今年9月世界運動反禁藥機構才開審,令他能如期出戰世錦賽,一眾泳手大為不滿。孫楊日前戰罷世錦賽後,首次回應其他頂尖泳手的指控,表示自己正維護所有運動員的權益。

比迪在本屆世錦賽連奪50及100蛙金牌,並在4X100男女混合接力助英國隊奪銅。「蛙王」認為如果他重複孫楊行為,所有人、包括其隊友均會重罰:「我會被施以吊剖分屍刑吧(I'd be hung, drawn and quartered by noon,又譯英式車裂),因為我已不屬於這個團隊。」 他更指出中國的看法與其他人不同:「孫楊的行為對中國人來說是沒有問題,但這不會被國際泳壇接受。你聽到所有觀眾,甚至所有人都在喝倒彩,都不用說太多了。」

比迪(Adam Peaty)認為若他重複孫楊的行為,會被隊友甚至全部人懲罰,而非如孫楊一樣認為自己在做件正確的事。(Getty Images)

群眾壓力更有威力

國際泳聯就不同泳手杯葛孫楊的事件頒布一項新行為守則,要求泳手避免任何對其他泳手、工作人員及觀眾作出不恰當言行。比迪質疑政策的用意和成效:「如果孫楊兩年後仍屹立泳壇,所有人都會繼續抗議。」他更相信群眾壓力比「這些沒人讀的規矩」更有威力。

比迪認為國際泳聯的新政策無礙一眾泳員以行動表達對孫楊的不滿。(Getty Images)

至於澳洲泳手賀頓(Mack Horton)因在頒獎禮杯葛孫楊而收到國際泳聯的警告信,他認為這屬於言論自由:「為什麼一名運動員不可以為他相信的事有發言權?」比迪在世界舞台打滾5年,作為8項世界紀錄的保持者,他有感自己一年比一年委婉:「對於要經常表現得正面和興奮,我已經很厭倦了。」