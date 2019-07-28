【游泳長池世錦賽】比迪不滿孫楊言行　對泳壇藥檢制度感厭倦

世界游泳錦標賽進入尾聲。大部分項目的獎牌得主已塵埃落定，惟關於孫楊的爭議不斷。英國蛙王比迪（Adam Peaty）周六（27日）再開腔回應孫楊破壞藥檢樣本事件，認為若此事發生在他身上，他已被重罰及勒令離隊。

去年9月，孫楊用槌破壞其突擊檢查的血液樣本，但今年9月世界運動反禁藥機構才開審，令他能如期出戰世錦賽，一眾泳手大為不滿。孫楊日前戰罷世錦賽後，首次回應其他頂尖泳手的指控，表示自己正維護所有運動員的權益。

比迪在本屆世錦賽連奪50及100蛙金牌，並在4X100男女混合接力助英國隊奪銅。「蛙王」認為如果他重複孫楊行為，所有人、包括其隊友均會重罰：「我會被施以吊剖分屍刑吧（I'd be hung, drawn and quartered by noon，又譯英式車裂），因為我已不屬於這個團隊。」 他更指出中國的看法與其他人不同：「孫楊的行為對中國人來說是沒有問題，但這不會被國際泳壇接受。你聽到所有觀眾，甚至所有人都在喝倒彩，都不用說太多了。」

比迪（Adam Peaty）認為若他重複孫楊的行為，會被隊友甚至全部人懲罰，而非如孫楊一樣認為自己在做件正確的事。（Getty Images）

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群眾壓力更有威力

國際泳聯就不同泳手杯葛孫楊的事件頒布一項新行為守則，要求泳手避免任何對其他泳手、工作人員及觀眾作出不恰當言行。比迪質疑政策的用意和成效：「如果孫楊兩年後仍屹立泳壇，所有人都會繼續抗議。」他更相信群眾壓力比「這些沒人讀的規矩」更有威力。

比迪認為國際泳聯的新政策無礙一眾泳員以行動表達對孫楊的不滿。（Getty Images）

至於澳洲泳手賀頓（Mack Horton）因在頒獎禮杯葛孫楊而收到國際泳聯的警告信，他認為這屬於言論自由：「為什麼一名運動員不可以為他相信的事有發言權？」比迪在世界舞台打滾5年，作為8項世界紀錄的保持者，他有感自己一年比一年委婉：「對於要經常表現得正面和興奮，我已經很厭倦了。」