【歐霸】愛斯賓奴訪史達蘭球場零警察　冰島總統入場睇波與民同樂

每場英超或歐聯比賽，都會有大量警察及保安維持秩序，如果是火藥味濃的大戰，更會有防暴警察候命，就算是港超聯，都循例會有警察到場。然而，在過去周四愛斯賓奴作客冰島球隊史達蘭的歐霸比賽，就算冰島總統約翰尼森入場觀看，但西班牙的隨隊記者發現球場竟然沒有警察，令人驚訝。

過去周四（8月1日）愛斯賓奴作客冰島的史達蘭，出戰歐霸盃外圍賽次圈次回合。這支有中國球員武磊效力的西甲球隊輕鬆贏3：1，兩回合計以7：1晉級。

西班牙《世界體育報》記者Carmen Juárez隨隊到冰島採訪，寫下到冰島看比賽的第一手見聞。她讚嘆冰島果然是世界上其中一個最安全的國家，市面上鮮有見到警察，而最令她吃驚的是，就算是比賽當日，球場內外都沒有警員，只有4名保安人員維持秩序。

在報道中，有張冰島總統約翰尼森在看台上行過的照片，見到他前後左右都零守衛。（《世界體育報》網站）

據網上記錄，史達蘭對愛斯賓奴的比賽有1020人入場。千人聚集，冰島當局不派警察，保安也只需4人，難怪西班牙記者Carmen Juárez驚訝。她在文章中表示，當日球場中只有兩名警察，但不是冰島的，而是隨愛斯賓奴作客的加泰羅尼亞自治區警察。每場愛斯賓奴作客的歐洲賽，都會有兩名加泰警察隨隊，加上球會本身的保安主任Antoni Guerra。

更令人驚訝的是，冰島總統約翰尼森（Guðni Jóhannesson）也是這場歐霸比賽的座上客，因為他是史達蘭的球迷。他賽前還落到場中，穿上冰島國家隊的外套，與兩隊球員握手。西班牙記者Carmen Juárez寫到，約翰尼森身邊只有一名保鏢，陪同他在看台上四圍走，而在中場休息時，約翰尼森更入到球場內的酒吧與球迷傾波經。Carmen Juárez在另一篇報道甚至講到，見到約翰尼森在看台上行，沒有保鏢在場，可見他十分信任冰島球迷。