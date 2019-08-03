首次有現役港超聯球員就修訂《逃犯條例》公開表態，東方龍獅中場梁冠聰今日（3日）駕車途中於紅隧受示威者堵塞所困，這位球員受訪時坦言自己未有受阻，並稱明白示威者目的，希望政府盡快回應市民訴求。

有市民發起今日於旺角舉行「旺角再遊行」活動，參與者於遊行後偏離原定路線，部份人在下午約6時半堵塞紅磡海底隧道出入口。現時效力港超球隊東方龍獅的中場梁冠聰，原定駕車前往荃灣，結果被困於紅隧外，這位27歲港將接受傳媒訪問時表示，認為示威者行動和平及理性，「希望政府聽取及盡快回應市民訴求，和平表達意見很重要，感謝有這些勇敢的人代表港人發聲。」

首位港超球員公開表態

雖然行程受阻，但梁冠聰稱沒有所謂，因自己作為香港人，相當明白示威者的目的。他打趣指自己「有好多時間」，並笑言：「地球係圓嘅！呢條路行唔到就行第二條路。」

梁冠聰於紅隧口接受傳媒訪問（網上片段截圖）

現年27歲的梁冠聰於地區球隊深水埗出道，先後效力過YFC澳滌、香港飛馬、南華及和富大埔，2015年曾贏得香港足球明星選舉「最佳青年球員」獎項。去季這位中場在主教練李志堅帶領下，與其他「堅家軍」成員一起歷史性贏得港超聯賽冠軍，並在季後轉投東方龍獅。

香港運動員及本地足球員已非首次就修訂《逃犯條例》表態，早前47名體院精英運動員、9名本地註冊球證及逾40名本地各級別聯賽足球員，已先後就事件不具名聯署表態，要求政府回應五大訴求。