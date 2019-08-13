【英超】丹尼爾占士英超地標戰建功　將入球獻給亡父

新加盟曼聯的威爾斯小將丹尼爾占士（Daniel James），首場在奧脫福出戰英超便取得入球，並將入球獻給早前猝逝的亡父。另外，占士的胞兄在網上並非向他恭賀取得「士哥」，竟然向弟弟道歉。

今年夏天由英冠史雲斯加盟曼聯的丹尼爾占士，季前熱身賽深受主帥蘇斯克查重用。日前英超首輪鬥車路士一役，更是他首度在聯賽登場，有個相當不俗的「地標戰」，該名威爾斯新星在74分鐘後備入替，7分鐘後迎來首個英超入球，接應普巴傳送，在禁區內起腳省中車路士的柏美尼入網，在奧脫福球迷面前，攻入為曼聯上陣的正式賽事首球。

丹尼爾占士後備入替首度英超登場，便在奧脫福攻入首個入球。（路透社）

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丹尼爾占士在取得入球後，心情相當激動，而他在賽後解釋是因為他早前去世的亡父，「若果父親能在奧脫福現場看到我的首個入球，他將會十分高興，可惜他並未能親眼目睹，所以我將這個入球獻給他，在奧脫福的地標戰入球，是難以置信的經驗」。

丹尼爾占士入球後心情激動，希望將士哥獻給天上的父親。（路透社）

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另外，丹尼爾占士攻入英超首球，他的哥哥竟然並非恭喜胞弟，而是向他致歉。事關丹尼爾占士的胞兄在英超官方遊戲《Fantasy League》中，將弟弟先列後備，而他卻在今仗有進帳，所以特意在Twitter上發文致歉，表示在餘下賽季將對胞弟投下信任一票。