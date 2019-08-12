【英超】摩連奴以評述員身份重返奧脫福　點評曼車表現

名帥摩連奴又有新動向，他在英超開季前宣布「加盟」英國的《天空體育》，成為評述員，而他的「地標戰」正是首輪聯賽的曼聯大戰車路士。摩連奴繼續他的精辟言論，評論兩支他曾經執教的球隊表現，並指出4支他認為有力爭標的球隊。

摩連奴被曼聯解僱後，一直未有執教其他球隊，而英國的《天空體育》在英超開鑼前宣布，摩連奴將成為他們評述團隊一員，並在首輪的重頭戲「曼車大戰」中初登場。

摩連奴在英超開季前，加入《天空體育》成為評述員之一。（影片截圖）

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摩連奴重返奧脫福球場任評述，坐在評述包廂的摩連奴亦有向在場的曼聯球迷揮手示意。

「摩佬」對前球隊新簽入的馬古尼同樣有甚高的評價，而他亦承認紅魔今仗發揮出眾，但並不看好他們奪冠，「哈利馬古尼今仗的表現絕對值得成為最佳球員，他穩定如一舊巨石，連迪路夫亦是一名相當出色的後防球員，二人相信可以成為穩健的後防組合。曼聯4球大勝，對他們確實是一個十分理想的成績，不過我依然堅持己見，紅魔將會一個不錯的球季，但並不會奪冠。」

摩連奴以評述員身份回歸奧脫福。（Getty Images）

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摩佬亦評論林柏特的排陣，表示應該以較有經驗的球員造訪奧脫福，「車路士今仗的防守未夠進取，防線亦未夠緊密。林柏特今仗將馬高斯阿朗素﹑簡迪及基奧特先列後備，但在聯賽首仗作客奧脫福，面對曼聯的球迷，具經驗的球員相信更容易面對這場面，而美臣蒙特及阿巴謙的表現或需要時間成長，才可出戰這種大戰。」

摩連奴指林柏特的排陣以年青球員為主力，造訪奧脫福或稍欠經驗。（路透社）

摩連奴對於今季英超爭標形勢，他列出4隊有力爭標的球隊，但並不包括車路士及曼聯，「我認為今季英超錦標將落在曼城﹑利物浦﹑熱刺及曼城B隊的手上，以曼城大勝韋斯咸5球的表現，他們以板凳球員另組一隊，亦有力爭奪錦標。」

史達寧在英超首輪賽事連中三元，協助球隊大勝。（路透社）