【歐霸】武磊博到12碼兼有助攻　愛斯奴賓附加賽先拔頭籌

中國前鋒武磊為愛斯賓奴正選披甲，在昨晚的歐霸盃附加賽首回合，貢獻一次助攻，並博到一球12碼，帶領球隊主場以3：1擊敗索爾亞，先拔頭籌。同日另一場歐霸附，英超的狼隊作客以3：2贏拖連奴。

在當地時間昨晚（8月22日）的歐霸盃附加賽，愛斯賓奴主場對烏克蘭的索爾亞。中國國腳武磊正選登場，與法古度費雷拉、查維普亞度以三叉戟攻堅。雖然愛斯賓奴半場先失波，落後0：1，但他們在換邊後大反撲，武磊先在51分鐘接應角球一頂，頭槌中楣頂彈。58分鐘，查維普亞度的射門被省高，尾柱的法古度費雷拉頭槌破網，為愛軍追平1：1。

武磊正選登場，在下半場活躍。（美聯社）

+ 5 + 4 + 3

武磊表現活躍，其後有次個人突破，從右路帶波推入禁區起腳但射斜。75分鐘，武磊右路傳中入禁區，省中索爾亞球員的手部，球證吹罰12碼，可惜格尼路主射被撲出。不過，愛斯賓奴在4分鐘後再取得入球，查維亞盧比斯接應沙治戴達的斜傳射入，領先2：1。

查維亞盧比斯（右）接應沙治戴達的斜傳射入，領先2：1。（美聯社）

81分鐘，武磊中路推進，吸引索爾亞後防注意，之後一腳地波斜傳，穿過對手後防，傳予左路的馬迪亞斯華加斯。華加斯在禁區內一控，再起右腳射入，愛斯賓奴領先到3：1。

武磊助攻，馬迪亞斯華加斯（圖）為愛斯賓奴鎖定贏3：1。（美聯社）

武磊在完場前有入球機會，先在84分鐘，他接應右路傳中，頭槌攻門被撲再中柱，但被指越位在先，其後在87分鐘，格尼路挑傳入禁區，武磊心口一控，轉身射得不好，被對方門將接住皮球，最終愛斯賓奴贏3：1，在首回合取得優勢。

武磊（右）與愛斯賓奴隊友一起慶祝入球。（美聯社）

內地媒體引述西班牙傳媒的賽後評分，其中《每日體育報》給武磊並列最隊最高的8分，跟查維亞盧比斯同分，並讚他：「他沒有入波，但參與了所有愛斯賓奴的威脅進攻。這位前鋒錯過了兩次改寫比數的機會，但他沒有停止努力，仍然用不同方式爭取入球。」

至於西班牙《馬卡報》則讚武磊的表現令人留下深刻印象，而《阿斯報》則指武磊向對手防線施加很大壓力，尤其下半場踢右路的表現非常好。

愛斯賓奴對索爾亞精華片段：

至於英超代表狼隊亦響勝鼓，他們昨晚在附加賽首回合作客意甲的拖連奴，靠對手基爾臣比爾馬擺烏龍開紀錄，換邊後再由迪亞高祖達建功拉開到2：0。

狼隊作客拖連奴勝3：2。（美聯社）

雖然迪施維斯查在61分鐘為拖連奴追成1：2，但魯爾占美尼斯在72分鐘再次為狼隊拉開到3：1。就算比洛迪在完場前射入12碼，但狼隊仍然以3：2勝出，手握3個作客入球。

拖連奴輸波後，球員臉帶失望地答謝球迷支持。（美聯社）

狼隊對拖連奴精華片段：