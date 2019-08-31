【英超】ViuTV免費直播曼城鬥白禮頓　藍月前線3場轟10球威力十足

ViuTV99台及網絡平台周六晚直播英超賽事，由曼城主場迎白禮頓。 曼城開季2勝1和已攻入10球，攻力強橫；白禮頓雖然今季暫時表現不太差，但面對前線火力全開的曼城，要作客取分難度極高。

曼城VS白禮頓（近4次英超對賽，曼城全勝）

ViuTV早前宣布今季在 ViuTV 99台 以及網絡平台每月播放一場免費賽事，8月直播戲碼即有Big 6球隊亮相，衛冕冠軍曼城主場迎戰白禮頓。主場的曼城開季後火力驚人，除第2周遇上另一Big 6球隊熱刺打成2：2外，先後擊敗韋斯咸和般尼茅夫，前線「三叉戟」史達寧、阿古路及加比爾捷西斯已合共射入10球，威力驚人。至於白禮頓則錄1勝1和1負，暫列第8位。

曼城前䤼火力驚人，阿古路（左）及史達寧輪流「數糊」，防不勝防。（Getty Images）

曼城 VS 白禮頓 8月31日（星期六）晚上10︰00 Now622/ViuTV99台及網絡平台直播

白禮頓去季驚險護級成功，今季踢來球風雖不算精彩，但硬淨程度則略為提升。中後場馬田蒙度亞及達爾史堤芬斯開季至今各錄得9次成功攔截，不過面對擅傳控行軍快速的曼城，能否再以拼勁彌補實力不足，仍有疑問。

白禮頓馬田蒙度亞今季攔截次數多，為球隊防守關鍵人物。（Getty Images）

曼城9月輕鬆迎歐聯 白禮頓月底連撼倫敦雙雄

曼城9月份賽程相對輕鬆，國際賽期歸來後僅面對諾域治、屈福特及愛華頓，剛抽籤的歐聯亦算抽到好籤。至於白禮頓下兩仗要面對般尼及紐卡素，再之後就要接連硬撼車路士和熱刺。

▼英超第4輪直播賽程（按圖放大）▼