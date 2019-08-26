【英超】熱刺佔盡形勢負紐卡素　普捷天奴：艾歷臣離隊傳聞非藉口

熱刺在開鑼戰對阿士東維拉，先失一球下控制戰局，不斷在對手禁區頂橫傳，卻毫無板斧，直至基斯甸艾歷臣出場才反敗為勝。 同樣「圍搓」場面，昨晚（25日）主場對紐卡素再次出現，不同的是賽果。熱刺前場欠缺創造力，無法撕破紐卡素三中堅嚴防，加上VAR「絕交」，告負0：1。英超開季第三場，已經落敗。控球率接近八成卻輸波，幾乎打破紀錄。

熱刺「擺大個頭」，停賽完畢的孫興慜，連同哈利卡尼及盧卡斯莫拉正選上陣，離隊傳聞不止的艾歷臣繼續任後備。球隊全隊控球在腳，但傳球欠威脅，前線欠走動，令紐卡素相當容易防守。紐卡素專心突擊，把握熱刺後防犯錯，27分鐘由破球會紀錄加盟的祖連頓先拔頭籌。

祖連頓從賀芬咸以破紀錄身價加盟，在英超的開齋入球帶來三分。（Getty Images）

熱刺落後下，形勢未見好轉。縱然壓在紐卡素半場，但每到禁區頂便無法向前，一味橫傳，傳向兩邊翼衛，復又回傳出禁區頂。鋒將走入紐卡素腹地後便「等波到」，欠缺無球走位，中場球員亦鮮有闖入禁區「增援」。他們嘗試短傳配合，又被紐卡素密集防守，輕易瓦解。

孫興慜跨季停賽完畢，但狀態未足，面對紐卡素防線圍攏，顯得一籌莫展。（Getty Images）

換邊後，紐卡素一心「901」，熱刺繼續「圍搓」，蹉跎到62分鐘一口氣換入艾歷臣與盧施素，攻勢稍見改善。二人先後送出直線，插入紐卡素心臟地帶，製造險象。盧施素於79分鐘直線傳送卡尼入楔，與紐卡素中堅拿修斯雙雙跌倒。慢鏡所見拿修斯向前跌時挨向卡尼，卡尼順勢跌下。惟球證甸恩根據VAR意見，未有判罰十二碼。兩分鐘後，艾歷臣斜傳至底線前由穆沙施素高傳中，可惜摩拉門前射高。

卡尼全場殺入禁區接應的機會寥寥可數，下半場難得機會，與拿修斯碰撞後一同倒地。（路透社）

VAR：十二碼？不了。（路透社）

熱刺面對維拉與紐卡素死守，最後亦最有效一着，都是換入艾歷臣。先列後備的原因，外界揣測與轉會有關，領隊普捷天奴賽後對艾歷臣的去向不置可否，「你為何問我？是否知道什麼。情况相當困難，但不能以此解釋差劣表現……我們應該表現更好，踢出更具渴望、能力和進取的足球。」尼當比利受傷，右閘獲加彼德斯受傷，如此表現迎接下周北倫敦打吡作客阿仙奴，將會大受考驗。

紐卡素開季兩仗全敗，暑假接替賓尼迪斯領軍的布魯士備受質疑。他賽後坦言「面對大堆毫無根據的指控，以好表現與結果回應，就是唯一平息風暴的方法。」球隊表現回升，將會迎接主場一周雙賽，先於周中英聯盃對李斯特城，再於週末聯賽迎戰開季三戰全敗的屈福特。

杜密特緊纏熱刺鋒將，保住不失，成為今仗最佳球員。（路透社）

哈利雲克斯（左）擔任防中及控球中場，次數雖多但傳球欠深度，無助組織攻勢。（路透社）

熱刺破關乏力，17次射門僅中兩腳，相反紐上素8射3中。熱刺全場控球達79.8%但淨負一球，為自2003-04年球季開始統計以來第二懸殊的「贏形勢輸波」賽事，僅次於2016年8月利物浦作客般尼。該仗利物浦控球率達80.4%，般尼卻早於上半場連入兩球，守到完場贏0：2。

普捷天奴（左三）換入艾歷臣，熱刺攻勢有改善，為何不派正選上陣？（路透社）