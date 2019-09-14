【英超】利物浦3：1反勝紐卡素　沙迪奧文尼梅開二度

是夜英超，利物浦主場迎戰紐卡素，早段雖然落後一球，但及後由沙迪奧文尼梅開二度，加上沙拿在下半場與法明奴一次漂亮的配合，鎖定3：1勝局，利物浦保持5仗全勝。

賽前4戰全勝的利物浦，主帥高普今仗先收起法明奴及佐敦軒達臣，奧歷治任正選與沙迪奧文尼及沙拿攻堅。紐卡素領隊布魯士排出5人防線，力求在晏菲路保不失。

由法蘭克福外借至紐卡素的積祖威廉斯，切入大位勁射入網，為紐卡素先開紀錄。（路透社）

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利物浦在開賽早段便控制戰局，豈料是率先失守的一方，紐卡素的基斯甸艾素（Christian Atsu）傳給左路的積祖威廉斯（Jetro Willems），該名由法蘭克福外借至紐卡素的球員面對阿諾特，以假動作切入大位起腳，皮球直飛遠柱入網，7分鐘為客隊先拔頭籌，並攻入其英超首個入球。落後一球的紅軍隨即反撲，左閘羅拔臣巧妙避過對手後上前助攻，橫傳予沙迪奧文尼右腳熨射建功，28分鐘追成平手。

紐卡素在中場「斷纜」，後備入替奧歷治的法明奴直線傳給文尼，紐卡素門將杜巴夫卡（Martin Dubravka）雖然先到一步，但未能將皮球一抱入懷，被沙迪奧文尼輕鬆射入空門，在40分鐘梅開二度，助球隊反超前2：1。

沙迪奧文尼在上半場中段妙射入網，助利物浦扳成平手。（路透社）

利物浦對紐卡素上半場戰況（按圖放大）

利物浦易邊後繼續向紐卡素防線施壓，韋拿杜姆及兩閘阿諾特與羅拔臣亦嘗試埋門，戰至下半場27分鐘，紅軍終於有進帳，沙拿與法明奴一次「撞牆」配合，法明奴巧妙以後踭回傳予沙拿，輕鬆撕破對手防線並射成3：1。完場前，利物浦的沙迪奧文尼再度射破紐卡素大門，可惜助攻的法明奴越位在先，入球無效，結果保持3：1的勝果，紅軍今季聯賽5戰全勝。

利物浦左閘羅拔臣上前助攻起腳，可惜無功而還。（路透社）

沙拿在下半場攻入今季第4個聯賽入球，助利物浦領先至3：1。（路透社）

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