【女足．奧運外】張煒琪破蛋　港隊鬥東道主4球飲恨

2020東京奧運女子足球亞洲區外圍賽第二圈，香港女足雖已確定無緣晉級下一圈，但今日（9日）於分組賽最後一輪面對世界排名42的烏茲別克，仍未有放軟手腳。港隊最終雖被敵軍攻入5球，但仍憑張煒琪破蛋，以1和2負成績完成賽事。

有別於前兩場分組賽，港隊今場鬥烏茲別克，移師至塔什干火車頭體育場上演，即使港隊已出線無望，仍派出多位主力應戰，惟主教練列卡度今屆賽事首度收起中場王淑芬，其位置由效力公民的何玫薇取代。



雙方最近兩次交手，港隊均僅以一球之差落敗，今場賽事於持續的雨勢下進行，開賽初段港隊在前場壓逼下稍佔優勢，9分鐘烏茲別克門將在隊友明顯回傳下以手接球，惟主裁判未有吹罰。14分鐘，港隊由張煒琪於中路傳予何玫薇，後者再交予左路後上的隊長陳詠詩，惟陳詠詩左腳一射中楣彈出。

戰至23分鐘，烏茲別克見形勢不妙，即以前兩場出任正選的主力前鋒Sarikova Makhliyo入替，上半場後段港隊受制於烏茲別克的長傳，並被對方兩翼接連以速度衝擊防線。31分鐘，烏茲別克右路地波傳中，Sarikova Makhliyo搶點成功快腳射遠柱入網，加上這位前鋒在43分鐘，把握港隊解圍不遠於禁區外施於彈地波入網，港隊半場落後至0：2。

世界排名第42位的烏茲別克，即使取勝仍未能出線。（亞洲足協官網）

港隊尾段連輸兩球 得失球僅負小組第4出局

換邊後港隊於52分鐘以王淑芬入替何玫薇，惟57分鐘烏茲別克靠Karachik Lyudmila於左路射穿門將十指關慢流尾柱入網，不過港隊於中圈重新開球後，立即由張煒琪接應李頴欣右路傳中撞射入網，追至1：3較接近的比數。在亞洲足協官網的賽後報告中，更特別提及這位女將曾協助布里斯班獅吼贏得澳職女子足球常規賽冠軍。

港隊及後時間大軍壓前，並以馮雅琪入替姚希雯加強攻勢，希望追成平手，但同時亦給予烏茲別克反擊機會，結果在81分鐘，被Sarikova Makhliyo攻入個入今場第3球，大演帽子戲法，而烏茲別克亦由Karachik Lyudmila於88分鐘埋齋，結果港隊以1：5大敗而回。

同日B組另一場賽事，越南小勝約旦2：0，以3戰全勝姿態晉級，其他外圍賽最後一圈對手包括澳洲、日本、中國、韓國、朝鮮及緬甸，最後一席有待次圈C組的中華台北、菲律賓及伊朗爭奪，8隊將於明年1月或2月，爭奪除東道主日本以外的兩張奧運入場券。

而香港賽後雖跟約旦同得1分，惟港隊以「-5」的得失球差被「-4」的約旦壓過，只能以小組第4名完賽，大軍將於明日啟程，經北京轉機後於周四（11日）早上返抵本港。

列卡度對賽果失望，不過滿意球員的整體表現。（相片來源：香港足總）

列卡度：女足進步明顯

香港女足主教練列卡度坦言對賽果感到失望，他指全隊於首30分鐘有個好開始，曾創造兩個領先的黃金機會，但同樣地兩個犯錯卻令球隊付出代價，下半場全隊因渴望追平而壓逼更多、傳送更多，讓球員相當疲倦，結果對方於短時間內連入兩球終結賽事。總結3場賽事，列卡度認為：「我們仍有很多事要改進，但球員已經盡了所能，可以看見她們的進步。」

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