【英超】阿仙奴領先兩球遭屈福特狂攻逼和　奧巴美揚：不怪罪隊友

阿仙奴在周日（15日）的英超聯賽作客迎戰榜末的屈福特，兵工廠尖刀奧巴美揚在上半場梅開二度，可惜未能帶領球隊全取3分，阿仙奴一對中堅在下半場成為罪人，柏柏斯達夫普路斯一次誤傳，及大衛雷斯禁區犯規輸12碼，使主隊在下半場連追兩球扳和2：2。奧巴美揚指領先下被逼和是全隊責任，並不希望怪罪任何人。

阿仙奴在上半場21分鐘先開紀錄，哥拉辛拿斯在中場奪得控球權後長驅直進，奧巴美揚接應哥拉辛拿斯的橫傳轉身起腳破網，該名加蓬前鋒在11分鐘後再次射屈福特的大門，奧斯爾一記妙絕的直線予助攻的美蘭尼爾斯（Ainsley Maitland-Niles）地波傳中，奧巴美揚門前撞射得手，在32分鐘梅開二度，助兵工廠領先兩球返回更衣室。

今季未嘗一勝的屈福特，在下半場積極反撲，易邊後8分鐘把握阿仙奴中堅柏柏斯達夫普路斯的一次失誤，接應龍門球短傳後在自己禁區誤傳，湯卡華利射成1：2。主隊的攻勢繼續凌厲，全場錄得31次射門，遠比阿仙奴的7次多。屈福特的羅拔圖佩雷拉博得大衛雷斯在禁區內犯天條，博得12碼並親自操刀得手，在81分鐘追成2：2平手，結果雙方握手言和，各得1分。

奧巴美揚在上半場攻入兩球，在今季英超累積5個聯賽入球。（路透社）

屈福特對阿仙奴全場4個入球過程（按圖放大）

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在下半場犯下低級錯誤的柏柏斯達夫普路斯，賽後在個人Instagram發文，承擔責任，並向球迷們道歉，「球隊在今場的成績並不理想，我必須為此負上責任，我向所有阿仙奴球迷致歉，我會繼續努力。」

上半場連中兩元的奧巴美揚，指球隊未有好好準備對手在下半場的反撲，並表示被對手追平是全隊的責任，「屈福特在下半場積極追平，他們顯示出決心，而我們亦輕易地被對手取得入球。我並不希望指責任何一個球員，在領先情況下被追和，你可以說是前鋒球員未能取得更多入球擴大優勢，所以這是全隊的責任。」

柏柏斯達夫普路斯賽後在社交網站上向球迷致歉。（Instagram截圖）

奧巴美揚雖然梅開二度，亦未能助球隊全取3分。（Getty Images）

全場精華（9:22 睇柏柏斯達夫普路斯失誤）