【英超】維拉主場贏形勢未竟全功　多打一人悶和韋斯咸

英超第5輪聯賽最後一場賽事，升班馬阿士東維拉主場迎戰韋斯咸，互交白卷收場，各得1分。維拉的艾加斯及泰朗明斯成為今場的主角，二人內訌，互相指罵「頭碰頭」，要隊友立即調停。

主隊阿士東維拉在今仗多次以傳中球威脅韋斯咸，中鋒韋斯利摩拉斯（Wesley Moraes）在上半場早段頭槌頂高，補時前一刻近門迎頂被韋斯咸門將法比安斯基救出，隨即被判定越位在先。維拉在下半場僅有中場約翰麥甘尼（John McGinn）射門在柱邊出界，而韋斯咸全場13次埋門，僅得1次中目標。客軍的後衛馬蘇亞古（Arthur Masuaku）在下半場中段兩黃一紅被逐，但維拉以眾凌寡，無法攻破法比安斯基的十指關。兩軍打成0：0，韋斯咸以8分排第8；維拉則以4分排第17位。

維拉中鋒韋斯利在上半場屢次攻門，亦未能射破韋斯咸的大門。（路透社）

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維拉在主場未竟全功，防線出現小插曲。安華艾加斯（Ahmed El Ghazi）與泰朗明斯（Tyrone Mings）在上半場發生爭拗，明斯疑不滿艾加斯的防守，指罵隊友。艾加斯對批評大感不忿，上前理論，更以頭頂明斯。眾維拉隊友見狀即時上前調停，但二人分開後繼續互相指罵，幸好未有發生更嚴重的爭執。球證甸恩亦以視像助理裁判（VAR）翻查事件，並向二人作出口頭警告。

維拉隊友內訌逐格睇（按圖放大）

維拉隊友基亞利殊賽後表示，事件在半場休息時已被平息，「在半場返回更衣室時，他們二人已經互相示好，在比賽途中場上的各人情緒十分高漲。不過，我問球證查詢為何要調查事件，他表示這是程序需要。」

維拉主帥甸恩史密夫（Dean Smith）表示他未有插手解決紛爭，並對球員的成熟表現感滿意，「球員們在更衣室時已經解決事件，我對此感到十分高興，這是應有的團隊精神。」