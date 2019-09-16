【英超】曼聯名宿辦網上答問會　對再帶隊有保留　華倫合約最古怪

為曼聯出場逾600場的「加利佬」，近日於twitter舉行「你問我答」環節，有球迷問：「如果機會來到，你會否做曼聯領隊？」 加利尼維利回答：「沒有人聯絡過我，就算有我也會『有咁遠走咁遠』。」

曼聯帥位自費格遜2013年退休後，未有一位能教多於3年，莫耶斯、雲高爾及摩連奴都備受批評，主帥如坐針氈，也許是尼維利對紅魔領隊一職敬而遠之的原因之一。

加利尼維利對曼聯帥印沒興趣。（Getty Images）

加利尼維利2011年退休後，成為了球賽評論，與利物浦名將加歷查針鋒相對，成為了人氣球評。這名英格蘭前國腳於2015至16年球季成為華倫西亞教練，西甲16戰只贏了3場，4個月就被解僱，至今未有再擔任任何教練職位。

現任曼聯領隊蘇斯克查與尼維利為舊隊友。（Getty Images）

最奇怪一簽：華倫西亞合約

被問到會否再次帶隊，尼維利斬釘截鐵地說「No」，至於自己生涯簽過最奇怪的東西，紅魔一代右閘自嘲地說：「華倫西亞合約。」

曼聯自費格遜後，主帥一職有如「音樂椅」遊戲一樣。（Getty Images）

他亦有回答一些認真的問題，如曼城的後防問題會否影響三連霸的追逐，「加利佬」認為絕對有機會；他又認同利物浦前鋒羅拔圖法明奴是世界級前鋒。至於人生其中一大遺憾，他就打趣地寫上電視拍檔加歷查的名字。