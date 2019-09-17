【英超】迪基亞續約曼聯至2023年　承諾與球隊繼續同行

曼聯門將迪基亞（David De Gea）與球隊達成協議，續約4年。該名西班牙門將表示十分高興可以繼續留效球隊，並深信球隊有朝一日可以重建當年的輝煌。

現年28歲的迪基亞，早年在曼聯的表現搶鏡，多次傳出轉投皇家馬德里，但久久未能成事。迪基亞輾轉間已在曼聯踏入第8個年頭，而他亦與球隊達成共識，決定續約，留效球隊至2023年，並有可延長多一年的選項。

迪基亞與曼聯續約4年至2023年。（曼聯官方Twitter截圖）

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曼聯透過影片公布迪基亞的續約消息，在片段中迪基亞表示，忘記以往的一切傳聞，奧脫福是他的夢劇院﹑舞台及另一個家。

迪基亞及後接受曼聯官方訪問，他對繼續效力曼聯感到光榮，亦希望為紅魔鬼重返當年輝煌的戰績而出一分力，「效力曼聯的8年是我職業生涯的一大榮幸，當我加盟時，我未敢想像有機會為球隊出場超過350場，感激隊友﹑球迷及眾工作人員，當然要感謝費格遜將我帶來奧脫福。作為球隊其中一名有經驗的球員，我希望盡能力協助小將們成長，這是我的責任，傳承曼聯的精神，並為重建球隊出一分力，我深信球隊有力重建當年的輝煌時期。無論球隊的戰績好壞，我承諾與球隊繼續同行，報答一眾球迷的愛戴。」

迪基亞效力曼聯多年，曾多次交出神勇表現。（Getty Images）

迪基亞自2011年加盟曼聯以來，至今為球隊上陣367場，而根據《Opta》的數據顯示，其中102場亦保持清白之身，包括上仗對李斯特城的聯賽。迪基亞曾助紅魔鬼贏得英超﹑足總盃及歐霸盃等錦標，同時亦奠定自己世界級門將的地位。

迪基亞如今已經是球隊的老臣子，他希望往後日子能夠協助一眾小將成長。（Getty Images）

曼聯主帥蘇斯克查對於球隊門神續約當然感到高興，並強調迪基亞是球隊後防的中流砥柱，「迪基亞在近年證明自己是世界頂級的門將，我很高興他在未來繼續把守球隊的最後一關，他是球隊防線的重要基石，我十分期待他在場上交出精湛的表現，繼續貢獻紅魔鬼。」