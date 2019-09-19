【歐聯】曼城3球輕取薩克達　熱刺大好形勢下被追和

英超另外兩支代表熱刺及曼城，在歐聯首輪分組賽分別作客希臘及烏克蘭，「藍月亮」以3球輕取薩克達，全取3分，成為唯一一支在首輪歐聯報捷的英超球隊；熱刺則在領先兩球下，被主隊奧林比亞高斯追平2：2，首仗未能旗開得勝。

在上周英超聯賽爆冷不敵諾域治的曼城，收拾心情出戰周中的歐聯分組賽，再度與烏克蘭的薩克達碰頭，史東斯因傷缺陣下曼城鬧中堅荒，主帥哥迪奧拿只好以費蘭甸奴串演中堅，夥拍奧達文迪扼守中路。

以隊長身份領軍的費蘭甸奴，今仗串演中堅夥拍奧達文迪。（路透社）

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薩克達與曼城份屬「老對手」，兩軍連續3季在歐聯分組賽列入同一組，而兩軍在近4次交手中，曼城一共攻入12球，在上次交手更以6球大破對手。

「藍月亮」在上半場中段打開缺口，根度簡禁區外撞射中柱，伏兵門前的馬列斯上前補射入網，在24分鐘先開紀錄。正選上陣的馬列斯在今仗表現活躍，引球推進引來兩名對方球員防守後，再傳給身旁的根度簡起腳建功，在38分鐘擴大領先優勢至兩球。主隊薩克達久攻不下，而曼城在76分鐘由加比爾捷西斯接應迪布尼的助攻，面對門將左腳冷靜射成3：0，鎖定勝局。

曼城3名建功球員（按圖放大）

史東斯及拿樸迪先後受傷，使曼城僅得奧達文迪一名中堅，哥帥在賽後盛讚費蘭甸奴，指他在隊中依然十分重要，「不少球員亦可串演中堅，但費蘭甸奴是個相當聰明的球員，加上他的經驗及性格，我對他十分信任，同時顯示出他對球隊的重要性。」

哥迪奧拿在賽後大讚費蘭甸奴，顯出對球隊的重要性。（視覺中國）

熱刺半場領先兩球遭逼和

應屆歐聯亞軍的熱刺，在歐聯B組賽事作客希臘鬥奧林比亞高斯，主帥普捷天奴先收起上仗正選的孫興慜及拉美拿，改以迪利阿里及盧卡斯莫拉配合哈利卡尼攻堅。

哈利卡尼在上半場中段個人突破，並博得對手在禁區內犯天條，12碼親自操刀建功，攻入他在歐聯的第15個入球，在26分鐘先開紀錄。熱刺在4分鐘後再度改寫紀錄，賓戴維斯搶去對方的腳下球後橫傳予盧卡斯莫拉，該名巴西球員在禁區頂勁射破網，助球隊在30分鐘領先至2：0。

不過，主隊未有放棄，在臨完上半場前由普丹斯（Daniel Podence）射破洛里斯的十指關，追成1：2。主隊的前法國國腳華布拿（Mathieu Valbuena）在禁區內被維頓漢侵犯，博得12碼，親自主射中鵠，助球隊以2：2扳平。

哈利卡尼在20場歐聯中攻入15個入球，可惜未能帶領球全取3分。（Getty Images）

奧林比亞高斯對熱刺的4個入球（按圖放大）

在領先兩球下遭追和的熱刺，主帥普捷天奴對戰果大感失望，並指球隊未有實行賽前部署，「球隊雖然在上半場領先兩球，但我們的表現未臻完美，因為未有好好執行賽前部署的戰術，而球隊多次浪費入球的機會，加上球隊在領先後稍有放鬆，結果被對手兩球追平，所以我對今仗感到十分失望。」