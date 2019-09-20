【女足】甲組聯賽周六開鑼　三強鼎立爭標存變數

新一季香港女子足球聯賽將於今周六（21日）展開，今屆聯賽仍以甲、乙組形式進行，每個級別各有8支球隊參賽。甲組聯賽上季由愉園歷史性奪冠，但「快活谷」衛冕仍需面對傑志及公民的挑戰，形成三強鼎立之勢。

愉園 上屆聯賽排名：1 上屆足總盃成績：季軍 主教練：鮑家耀 今季主力球員：吳卓蔚、冼仲意、湛靜雯、王淑芬、王素嫻、姚希雯、宋麗雯、馬澤純

愉園上屆聯賽提早一輪封后，奪得球會史上首個女足頂級聯賽錦標。（資料圖片）

愉園上季首度高舉女子甲組聯賽錦標，惟最終於足總盃僅奪季軍。主教練鮑家耀稱只是「達標一半」，今季仍會以盡攬兩個冠軍為目標。新一屆聯賽實力較以往平均，球隊更熟悉對方打法，鮑家耀認為衛冕聯賽有一定壓力，「其他球隊目標都是令我們失分，在各隊都有進步下，相信會更難踢。希望球隊能保持前兩季的水準，從而改善把握力等細節。」

首屆香港足球小姐王淑芬今季繼續兼任愉園助教，她指希望改變面對強隊時的踢法。（袁志浩攝）

求衛冕聯賽爭雙冠后 改變陣式增進攻套路

「快活谷」新季有前鋒李穎欣轉投傑志，球隊從車路士足球學校（香港）提升小將曾麗薇，填補前者離隊空缺。主力吳卓蔚、冼仲意、王素嫻、姚希雯及上屆神射手宋麗雯悉數留隊，默契依舊、板凳深度增強，對比起兩支爭標勁敵傑志與公民，鮑家耀認為愉園勝在陣容變動不大，「可是部份球員完成大專課程，開始投身工作，練習時間配合上出現困難，稍微影響備戰及實力。」

首屆香港足球小組王淑芬早前未有入選港隊大軍，專注為球會爭取佳績。這位身兼助教及球員身份的女將透露，愉園將於陣式上變得更多元化，過往面對強隊會排出5-3-2的防守陣式，今季則會嘗試前場壓迫，以進取的3-5-2陣式迎戰。她解釋：「舊踢法能保持控球權，但變相對方能輕易地防守，現在希望前線擺出雙箭頭，能支援射手宋麗雯，增加前線進攻套路。」

+ 11 + 10 + 9

公民 上屆聯賽排名：2 上屆足總盃成績：亞軍 主教練：陳淑芝 今季主力球員：張煒琪、韋婉婷、馮雅琪、郭靖雯

張煒琪將繼續率領公民的前鋒線。（袁志浩攝）

公民一向是女足聯賽班霸，過去曾多次問鼎冠軍，惟近年成績稍為回落，連續兩屆失落聯賽及足總盃錦標。主教練陳淑芝歸咎於球隊人腳不整，加上球員年紀漸長，因此今屆特別提拔多位青年軍至一隊，為球隊注入新力量，「目標很清晰，要重奪失落兩年的聯賽冠軍。」

陳淑芝又坦言，最大爭標對手是愉園，「上屆曾擊敗她們，但今季仍是要看臨場發揮；傑志有多位主力流失；大埔也不弱，至於港會則聽聞準備了很多......不過聯賽實力接近會更好，令大家互相進步。」

「巴西」郭靖雯是公民防線主力，在陳詠詩離隊下或會改任防中。（袁志浩攝）

中場重心離隊 球員需時磨合

公民可謂盡攬港隊成員，張煒琪、韋婉婷、郭靖雯及馮雅琪等皆在陣中，陳淑芝指強橫的中場線一直是公民最大特點。不過，近年統領中場的港隊隊長陳詠詩今季離隊加盟沙田，對球隊頗有影響，中場韋婉婷指：「無論防守或進攻，陳詠都是很重要的球員。或者她離隊能讓我們成長，隊內球員能力變得平均，避免依重個別球員，這樣可以建立一種新面貌。」陳詠詩的空缺，預計由原任守衛的郭靖雯，或進攻中場韋婉婷替補，惟相信仍需時磨合。

+ 8 + 7 + 6

傑志 上屆聯賽排名：3 上屆足總盃成績：冠軍 主教練：張秋玲 今季主力球員：賀允同、李穎欣、梁蔚雅、鄺穎茵

傑志上季高舉足總盃，今季再度衝擊冠軍。（袁志浩攝）

傑志前年曾稱霸聯賽，去年又捧走足總盃，球隊今屆一如以往向兩項錦標進發。不過「藍鳥」陣中數位主力因到海外升學或發展而離隊，包括去年足總盃冠軍功臣鍾貝琪、傅昭文及Mikayla Grace Simons等，後衛賀允同說：「今年較多新面孔，引入了U19青年軍球員，相信活力方面可追上公民及愉園。」

隨着部份主力球員離開，傑志面對球員斷層問題，部份球員具備經驗，部份則相當年青。主教練張秋玲表示，會靠團隊意識修補問題，「一人走多一步，這或許可刺激她們變得強大。我要求球員即使輸，也要輸得明明白白。」

李穎欣從愉園來投，正符合傑志所需。（袁志浩攝）

李穎欣投藍鳥 速度型踢法被寄予厚望

「藍鳥」今季從愉園羅致前鋒李穎欣，她直言跟隨舊有班底已一段長時間，希望嘗試在新環境下比賽，「近年自己停滯不前，想轉換一下，看看有沒有多一些進步空間。」她又指出過往愉園嚴格的要求及訓練讓她增添壓力，今季應可踢得更放膽，「在傑志輕鬆一點，亦自由一點；期望自己發揮應有角色及作用，助球隊贏得冠軍。」

張秋玲則認為，李穎欣的加盟正填充球隊所需，「她是個我很欣賞的球員，有速度且靈巧，亦有代表港隊參加大賽的經驗，希望她盡快適應，踢出更出色的效果。」

+ 7 + 6 + 5

陳詠詩成沙田新兵 望拉近跟前列差距

港隊隊長陳詠詩效力勁旅公民多個球季，今屆決定加盟沙田。她指出過去數年因王淑芬及張煒琪先後離開公民，令自己一直留效；但現今張煒琪歸隊，加上年青球員逐漸接班，感覺是時間嘗試新挑戰。她說：「很不捨，跟教練相討後思考了很久，想自己在球員生涯尾段作出突破，到另一支球隊學習新事物、尋找新目標。」

陳詠指沙田維持白綺君及劉海因等主力班底，三人相識多年，往時一起於街場踢波，希望這次可擦出火花，帶領球隊衝擊聯賽更高排名。她稱：「過往沙田聯賽都在四甲以內，但近年成績稍為回落。今年相信爭標仍是三頭馬車，但希望能協助球隊收近跟列強差距，提升排名。」

香港女足隊長陳詠詩（左）新球季離開勁旅公民，轉投去季排名第6的沙田。（資料圖片）