【歐霸】阿仙奴作客3球挫法蘭克福　18歲小將光芒四射　

阿仙奴在歐霸盃分組賽一向敢於起用新人，年僅18歲的沙卡（Bukayo Saka）在鬥法蘭克福的分組賽正選上陣，並交出令人眼前一亮的表現，貢獻一個入球及兩個助攻，助球隊以3球淨勝法蘭克福。

阿仙奴在今季歐霸盃與去季打入4強的法蘭克福﹑標準列治及葡萄牙的甘馬雷斯同列F組，兵工廠在首輪賽事作客德國，迎戰面目全非的法蘭克福，去季的一對主力鋒將盧卡祖域及賀拿一同離隊，使該支德國球隊戰力有所影響。

阿仙奴主帥艾馬利在今仗派出沙卡及伊美路維（Emile Smith-Rowe）夥拍奧巴美揚攻堅，而年僅18歲的沙卡，在今仗表現活躍，成為對方後防的心腹大患。兵工廠戰至上半場38分鐘，由沙卡策動攻勢，傳給另一小將祖爾韋洛克（Joe Willock）扣大位起腳入網，先開紀錄並領先一球返回更衣室。

阿仙奴另一小將韋洛克在今仗為球隊先開紀錄。（路透社）

阿仙奴3名建功球員（按圖放大）

阿仙奴在換邊後力爭取得保險球，格列沙加的罰球中楣彈出，而法蘭克福的中場哥亞（Dominik Kohr）在80分鐘兩黃一紅被逐，人數上佔優的兵工廠終於取得第2個入球，後備入替的尼高拉斯比比橫傳予沙卡，在禁區外起腳死角入網，射成2：0。沙卡及後造就奧巴美揚入球，攻入阿仙奴今仗的第3個入球，結果作客3球報捷。

沙卡表現搶鏡，全場交一入球及兩助攻，並當選為今仗最佳球員。（路透社）

1⃣ goal

2⃣ assists



Also, the youngest Arsenal player to score in the Europa League. Bukayo Saka, take a bow son. pic.twitter.com/beytHsLohq — Tweet of Ceballos ☆☆☆ (@DaniCellabos46) September 19, 2019

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18歲的沙卡直接參與炮製今仗3個入球，並當選今仗的最佳球員，而他亦在今仗取得在阿仙奴一隊的處子「士哥」，並以18歲14日之齡，成為歐霸賽場上阿仙奴最年輕的入球球員。該名18歲的英格蘭球員，坦言為阿仙奴建功是夢想成真，「當我是小孩的時候便希望為阿仙奴入球，我在今仗終於實現夢想，這個感覺難以言喻。我會繼續努力，保持這個入球的感覺。」

「老大哥」格列沙加在完場後與小將沙卡慶祝。（路透社）

艾馬利賽後大讚一眾小將發揮出色，在硬仗中獲勝，「沙卡在場上的自信表現，使他交出入球及助攻，路維及韋洛克同樣表現突出，小將與有經驗球員在場上產生火花，亦有助眾小將成長。」

阿仙奴名宿基昂（Martin Keown）眼見沙卡等阿仙奴青訓產品表現突出，更將沙卡與今季重金禮聘的尼高拉斯比比相提並論，「沙卡的踢法就如價值7200萬轉會費的尼高拉斯比比，但沙卡今仗的表現定必在比比之上，而他只是年僅18歲。」