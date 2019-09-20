【歐霸】曼聯一球僅勝艾斯坦拿　正選6人21歲以下　格連活特建功

曼聯事隔兩季再度征戰歐霸盃，首輪分組賽在主場迎戰來自哈薩克的艾斯坦拿（Astana），全場控制戰局，錄得超過7成的控球率及20次攻門，結果憑格連活特攻入首個正式賽事的一隊入球，協助紅魔鬼小勝一球。主帥蘇斯克查在賽後表示，往後賽事將對該名年僅17歲的小將委以重任。

2016/17球季的歐霸盃盟主曼聯，相隔兩年後再戰歐霸，與阿爾克馬爾﹑柏迪遜及艾斯坦拿同列入L組。曼聯主帥蘇斯克查今仗派出6名21歲以下的球員任正選，其中包括格連活特（Mason Greenwood）﹑鍾達希及杜安薛比（Axel Tuanzebe）等。

安祖高美斯﹑鍾達希及格連活特（由左至右）等多名年青球員在今仗為曼聯正選披甲。（路透社）

6名21歲以下的正選曼聯球員（按圖放大）

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在奧脫福面對5屆哈薩克頂級聯賽冠軍的艾斯坦拿，紅魔鬼眾將在開賽早段便取得優勢，巴西中場費特遠射中楣及拉舒福特近射被擋出，已為客軍的後防響起警號。格連活特與拉舒福特及後連番攻門，惟同樣未能射破艾斯坦拿的大門，未能帶優勢進入下半場。

曼聯在易邊後繼續施壓，盧祖助攻鏟射及費特的罰球同樣無功而還，蘇斯克查隨即換入馬達及連格增加攻力。格連活特在禁區個人突破，以假動作避過對方守衛後起腳，射破對手門將的「大細龍門」入網，在73分鐘終於打破悶局。這個入球是格連活特的首個曼聯一隊入球，而他以17歲353日成為曼聯在歐洲賽史上最年輕的入球球員，亦是首個「千禧後」球員為紅魔鬼建功。

格連活特在禁區個人突破後建功，為曼聯一箭定江山。（路透社）

Left foot, chop onto the right foot and through the keepers legs. Mason Greenwood has arrived 🙌 pic.twitter.com/3BqM4MIpHN — The Man Utd Way (@TheManUtdWay) September 19, 2019

後備入替的連格在比賽末段亦製造不少埋門鏡頭，但悉數被艾斯坦拿的門將瓦解，結果曼聯在全場錄得超過7成控球率及20次攻門下，憑格連活特的入球僅勝對手，全取3分。

蘇斯克查在今季給予格連活特不少機會，愛將在今仗終於建功，蘇帥當然對他有讚無彈，更指該名17歲的小將將在隊中負起更多責任，「我們知道格連活特是隊中把握力最好的球員之一，當他在禁區內便感覺到入球的機會，他在隊中將愈趨重要，而他亦會得到更多的上陣時間。」

格連活特攻入個人首個一隊入球，亦是曼聯首名「千禧後」球員建功。（路透社）