【意甲】列貝利再度建功　費倫天拿作客3：1挫AC米蘭

今季由拜仁慕尼黑轉投費倫天拿的老將列貝利，在意甲賽場繼續交出表現，領軍作客AC米蘭並攻入一個入球，助費倫天拿以3：1取勝。該名36歲的法國翼鋒在賽後表示，在場上感到依然年輕，希望繼續貢獻費倫天拿。

在今輪聯賽前吃下兩連敗的AC米蘭，返回主場聖西路迎戰列貝利領軍的費倫天拿，但在14分鐘已經失守，列貝利突破闖入禁區起腳，雖然門將基安盧基當拿隆馬撲出，但客軍的費達歷高基艾沙（Federico Chiesa）在禁區內被踢跌，12碼由艾歷普爾加操刀中鵠開紀錄。

列貝利在今仗再交入球，他在賽後表示依然熱愛足球。（費倫天拿官方Twitter截圖）

AC米蘭的梅沙基奧一記粗野攔截侵犯列貝利，在下半場被球證直接紅牌驅逐，使客軍在下半場有不少攻勢，卡斯度維利（Gaetano Castrovilli）雖然在上半場「食詐糊」，但他在66分鐘補射建功，為球隊射成2：0。

即使當拿隆馬撲出基艾沙的12碼，但AC米蘭及後亦要再度失守，列貝利接應基艾沙的橫傳，巧妙地扣過對手射近柱入網，攻入意甲的第2個入球，將比數改寫為3：0。主隊的拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）以一人之力殺入禁區建功，為主隊破蛋，但仍以1：3落敗，聯賽吃下3連敗。

年屆36歲的列貝利，在場上依然具威脅，今仗再度建功。（視覺中國）

36 years old Franck Ribery delivered a Man of the Match performance today against AC Milan while playing for Fiorentina.



He also scored this beautiful goal. Form is temporary... Class is permanent 👏🏽 👏🏽 👏🏽pic.twitter.com/azrl6QfCQe — Football HQ (@FootbaII_HQ) September 29, 2019

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繼對阿特蘭大一仗後再度建功的列貝利，表示仍然熱愛足球，並希望繼續貢獻費倫天拿，「在聖西路作賽的感覺相當特別，而我們在今仗亦交出不俗的表現。雖然我已是老將，但我在場上感到自己仍然年輕，足球是我的生命，我的爭勝心並未因年紀而減退。我希望以我的經驗協助費倫天拿，繼續爭取佳績。」列貝利亦提及阿根廷名宿基艾沙之子，他表示小基艾沙是個願意接受意見的球員。

在列貝利的帶領下，費倫天拿作客取勝，取得今季聯賽第2場勝仗。（視覺中國）