【歐霸】阿塞拜疆球會作客盧森堡　亞美尼亞球迷以無人機示威

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盧森堡班霸杜迪蘭治（F91 Dudelange）出戰歐霸盃A組賽事，主場迎戰阿塞拜疆的卡拉巴克，該支盧森堡球隊以1：4不敵卡拉巴克，但有球迷以航拍機掛上一支亞美尼亞國旗並飛進球場中，球賽因此而受影響。

盧森堡的杜迪蘭治在歐霸盃首仗擊敗尼科西亞，取得今季歐霸首場勝仗，今仗返回主場鬥阿塞拜疆的卡拉巴克，但比賽途中卻出現小插曲。戰至上半場，突然有一架掛上一幅阿美尼亞國旗的航拍機飛入球場，而雙方的球員亦希望以皮球踢中無人機，以不影響球賽進行，而球賽在暫停近15分鐘後繼續，結果卡拉巴克以4：1擊敗杜迪蘭治。

一架掛上亞美尼亞國旗的無人機，飛進球賽中影響球賽進行。（路透社）

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杜迪蘭治賽後在Twitter上發文，就事件向卡拉巴克致歉，並表示未有任何挑釁對手的意思，而球會及後表示無人機是由亞美尼亞的激進示威者控制，並再次向卡拉巴克方面道歉。

杜迪蘭治賽後在Twitter向卡拉巴克就事件致歉。（Twitter截圖）

阿塞拜疆與阿美尼亞多年來在邊境接壤地區時有衝突，關係一直緊張。上季效力阿仙奴的亞美尼亞球員米希達利恩，亦因兩國關係持續緊張，而未有隨隊赴阿塞拜疆的巴庫出戰歐霸盃決賽。

雙方球員在賽事中亦舉頭望着無人機。（路透社）

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