【意甲】拿玻里球員恐怖意外　空中失平衡打地樁式落地

拖連奴主場對拿玻里的意甲賽事，兩軍雖然全場互無紀錄，但在上半場卻出現驚險一幕，拿玻里球員頸部率先着地，全靠拖連奴球員出手相助，否則後果將不堪設想。

拖連奴與拿玻里全場合共製造30次攻門，可惜雙方僅得7次命中目標，縱使拿玻里在控球率佔優，但亦未能全取3分，結果雙方全場互交白卷，握手言和。

梅頓斯為首的拿玻里前線未能攻破拖連奴大門，結果雙方全場互無紀錄。（路透社）

拿玻里的阿爾巴尼亞籍守衛希沙積（Elseid Hysaj）與拖連奴的安沙迪（Cristian Ansaldi）爭持時，希沙積跳頂時對手未有同時跳起，使該名拿玻里球員在空中失平衡，幸好安沙迪隨即扶希沙積一把，使他的頸部落地時不用受全身的重量。

希沙積當然未能繼續作賽，醫護人員立即以擔架將他抬離球員，他在進一步檢查後發現他的胸骨骨折，相信需要休息一段頗長的時間。

希沙積倒地逐格睇（按圖放大）

希沙積在上半場退下火線，由擔架抬離球場。（路透社）

現年25歲的希沙積，是拿玻里的青訓產品，並在2015年首次為一隊披甲，過去兩季亦是球隊右閘的必然正選，但他在今季未有太多上陣機會，而他的經理人表示將會合約期滿後，為希沙積尋找新東家。

希沙積為拿玻里的青訓產品，但在今季未有太多機會上陣。（Getty Images）