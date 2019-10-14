【足球】施治冰曲地標戰即破入場紀錄　兩救點球領球隊報捷

「或許他是唯一一名門將在歐聯決賽及冰曲聯賽中撲出12碼及點球」，一名英國記者在Twitter上如此形容施治，該名剛掛靴的捷克門神轉戰冰上曲棍球，在處子戰更撲出險球，成為球隊的贏波功臣。

在今夏宣布退役﹑離開綠茵場的施治（Petr Cech），早前突然宣布「復出」，加盟英格蘭的冰上曲棍球球隊吉爾福德鳳凰（Guildford Phoenix），雖然他是球隊的3號門將，但領隊仍然在周日的聯賽派他上陣，為球隊把關，更吸引破紀錄的909人入場觀戰。

施治處子登場，吸引909名球迷入場。（Getty Images）

英超第9輪直播賽程（按圖放大）

+ 2

吉爾福德鳳凰今仗迎戰史雲頓野貓（Swindon Wildcats 2），兩軍在法定時間及加時後，依然打成2：2平手，兩軍需要以互射點球的方式定勝負。施治在關鍵時刻，兩度撲出對方的攻門，帶領球隊擊敗對手，隊友隨即衝進場內與施治擁抱，而吉爾福德鳳凰升上聯賽第5位。

施治在互射點球時兩度成功撲救，領球隊贏波。（Getty Images）

Penalty shots. Sudden death. Wildcats must beat Cech to avoid defeat. Can you guess what happens next? #cfc pic.twitter.com/4Et0IrXNC0 — Liam Twomey (@liam_twomey) October 13, 2019

施治賽後獲選為今仗最佳球員，同時令鳳凰主場球迷相當熾熱。該名捷克門將在5月底歐霸決賽後的首場法定賽事，重回賽場的施治依然有強烈爭勝心，「當我在場上驚訝地並非太緊張，在短時間內已經進入熟悉的比賽模式，球隊獲勝是最重要的一事，而我在場上的爭勝心猶在。」

施治的地標戰亦吸引不少傳媒報道，其中一名記者在Twitter表示，施治或許是唯一一名守門員，在歐聯決賽及冰曲聯賽亦能撲出點球。

施治表示首戰未有想像中緊張，並在短時間內進入比賽狀態。（Getty Images）