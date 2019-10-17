【東京奧運．體操】里約奧運斷腳後痛失摯親　法國吊環男勇闖東奧

法國體操選手薩米爾塞德（Samir Ait Said）在2016年里約熱內盧奧運出戰跳馬項目，如常起步、加速、踏上跳板躍起、手按跳馬、迴旋……沒有料想到的是，落地一刻左腳折斷，恐怖畫面傳遍全球；更沒想到的是，3年後的自己頂住傷痛，再上高峰。

2012年倫敦奧運，薩米爾塞德因在之前的歐洲錦標賽右腳骨折無緣參賽；2016年里約熱內盧奧運，薩米爾塞德取得參賽資格，卻在出戰跳馬項目時落地失誤，這次是左腳脛骨骨折，小腿折成L型的恐怖畫面傳遍全球，當時他在觀眾席上的父親心如刀割。

薩米爾塞德在里約奧運左腳折斷，當時的場面震撼全球。（Getty Images）

薩米爾塞德受傷後隨即送院接受手術，意志力強大的他花盡心血，才重返高峰。（Getty Images）

但這位法國選手意志強大，受傷後翌日就已定下長遠的復出及訓練計劃，誓要再戰奧運，在病床上拍下影片：「相信我，2020奧運仍有希望，我會出戰，並奪得金牌」。手術翌日，他已能用助行架慢步，更在自己Facebook發言：「相信你的夢想，沒有苦楚，就沒有收穫」，愛兒堅毅至此，父親亦答應會陪伴出戰東京奧運。

薩米爾塞德出戰今年的世界錦標賽，爭奪明年東京奧運的資格。（路透社）

父親耳邊許下承諾 淘汰兩奧運金牌摘季

然而，連續兩屆奧運飽歷苦楚，不代表上天完成對薩米爾塞德的考驗。今年1月，薩米爾塞德的父親患癌病逝，爸爸離世前，他在父親耳邊許下諾言：「我會去東京奧運，為你摘下金牌」。

上星期在德國史特加舉行的世界體操錦標賽，薩米爾塞德在吊環決賽壓軸出戰，當時他必需擊敗兩名前奧運金牌得主，才能染指獎牌。攀上吊環、舞動、落地……終於，他以14.8分獲得季軍，羸得人生首面世錦賽獎牌、同時取得明年東京奧運參賽資格。

贏得人生首面世錦賽獎牌、拿到東京奧運入場券，卻獨缺摯愛的父親在場，薩米爾塞德強忍淚水。（視覺中國）

踏上頒獎台、向上天舉起銅色獎牌，淚水在薩米爾塞德眼裏打轉，爸爸陪伴出戰奧運的承諾未能實現，但他將堅守對父親的諾言：「不幸地，爸爸未能去東京看我比賽，但我答應過他拿到獎牌，我就會去做」，理由很簡單，「因為那也是他的夢想」。