【東京奧運．姚潔貞】命中多了「她」　身份變　意志不變

記得多年前有一套以母親為題材的日劇，叫作《沒有名字的女神》。劇名一矢中的，女人結婚後換了姓氏，生小孩後又轉換到「師奶」模式，孩子如你我都忘了母親也曾有自己的名字，而不是鄰居所稱的「黃太」、「陳師奶」。 「生完後大家都說，在高峯退下來不是很好嗎？為何還要繼續跑？」4年前曾征戰里約奧運的姚潔貞笑道。媽媽就不能兼任全職運動員嗎？這名「長跑天后」卻努力克服產後身體變化障礙，盼以明年東京奧運資格作女兒的榜樣。

姚潔貞表示產前已決心再征奧運，產後回復狀態的她兩個月前更打破了香港女子馬拉松紀錄。（葉詩敏攝）

31歲的姚潔貞去年4月初為人母，誕下了女兒陳瑤，從此長跑路上除同是跑手的丈夫陳家豪外，女兒成了她的最大動力。產後僅9個月，她便復出並勇奪渣打馬拉松的女子半馬冠軍，正式向東奧資格宣戰。其後在今夏7月的黃金海岸馬拉松，她以2小時34分07秒打破陳敏儀2004年創下的香港女子馬拉松紀錄，為奧運資格注下強心針。姚潔貞坦言產後的備戰一定不及去屆里約奧運，「生完小朋友後感覺身體比以前弱，以前做體能覺得很容易應付，生完後做幾下就會累了，要花一、兩個月時間才感覺有力量，跑步肌力也才穩定一點。」

「以前上半身較瘦，生完小孩體重增加，加上經常抱小孩，『大隻』了不少。」姚潔貞說。（葉詩敏攝）

鍛鍊的猙獰只有經歷過的人才能體會，每增加一克肌肉、減少一克脂肪都需付出實實在在的汗水。由3年前征奧前聲勢浩大的記者會，到懷孕時稍微長胖的她，再直到今年復出時兩臂明顯的肌肉線條，眼前鋼條身形的她總讓人佩服。懷孕期間暫停了跑步，她笑言要重拾訓練，隊友的「刺激」也很重要：「以前慢過我的隊友，在這一兩年間進步了很多，自己又有少少好勝，好想跟到他們的步伐。看到隊友強了那麼多，自己都好想找回以前練跑和堅持的那個感覺。」不知不覺復操間，她在10公里賽和香港馬拉松都取得不錯成績，從而重拾信心。

姚潔貞自言復跑初期也曾迷惘，「奧運標準高了，有了小朋友後又不能像以前自由時間跑步。」（葉詩敏攝）

產後復跑難題：恢復體能 克服傷患

復跑後除了要恢復體能，還要克服傷患，「坐月後隔了約兩個月才『識跑步』，但就開始受傷，膝頭傷了3個月都未復原，關節常常都會隱隱作痛。復操那段時間正值夏天，跑起上來不是太舒服，常常好像唞不了氣，加上餵人奶感覺身體很重，後來就懂得泵完才出去。」



作為母親的另一個難題，就是時間管理。從前好好睡覺、自我放鬆按摩的時間，都被「湊仔」佔據，傷患隨即而來，「以前沒有小朋友時可以很隨意，朝早一早起身跑，下午時間一到又可以繼續跑。但有了小朋友後，便很難控制時間，她醒了你便要照顧她、餵奶、換片，她哭又要哄。」她坦言最初會感到有點沮喪，不能按自己時間去練習，曾預計早上9時練跑，卻因要照顧女兒而中午才能出門，「開頭不大習慣，心想『死啦，這個狀況會維持多久』，自己想復跑都會心急。後來轉換心態，照顧小朋友是需要花時間的，看如何平衡兩者。」

姚潔貞今年年初在渣馬勇奪半馬冠軍一刻。（資料圖片／張浩維攝）

3年前勇闖里約奧運是姚潔貞的職業生涯高峯，已為人母，卻無礙她再登第二個頂峯的決心，「起初都沮喪，因為奧運標準高了、只得80個名額，會擔心自己不能取得資格。很多人都對我說，『你本身都身體虛弱，之前跑完奧運後又要調理身體才能生BB，不如生多一個、趁高峯退下來算吧！』，不用太粗勞。」但早在生小孩以前，她已決定再戰奧運，「自己是護士，心想湊小朋友應該不是太難，又有奶奶幫手，但原來現實是另一回事，剛開始是有點灰心的，問我什麼時候有決心衝標，是我腳傷好了點，在香港馬拉松逼近時。」

姚潔貞在丈夫陳家豪（右）領跑下，於黃金海岸馬拉松打破了塵封15年的香港女子馬拉松紀錄，為奧運資格打下強心針。（姚潔貞Instagram）

「有時練跑好似拋低個女」

一日只得24小時，練跑、湊女、工作，還未計睡覺時間，相信只有信念才能讓她的體能和掙扎中撐過來。職業運動員的堅毅，加上母親自身的信念，極限就似黑洞般深不見底。潔貞笑言女兒都變得不黏她，丈夫陳家豪曾對記者開玩笑說女兒有點怕她，「不過條路佢自己揀」；有苦自己知的潔貞卻目標堅定，「有時都會心想好似拋下了女兒去練習，也會想自己應不應該繼續，幸好家豪都是跑手兼教練，他與我一樣都很大期望，很想衝擊東京奧運帶家人一起去看，讓他們感受到跑步的魔力。」

「我都想她黏我多一點的。」因兼顧跑步少了時間陪伴女兒瑤瑤的潔貞笑道。「不過每條路都有取捨，我明的。」（姚潔貞Instagram）

她明白每條路都總會有取捨，以往也曾有過不少讓她質疑自己的聲音，「聽着聽着都會覺得『算啦、放棄啦』，但一想到囡囡、每次練習回來看到她都會有個動力。」潔貞不只一次說過想要當女兒的榜樣，「當初有這個決心去做這件事，一來為自己、將來媽媽運動員有個榜樣，還有囡囡。希望她好像自己般，不要那麼容易放棄熱愛的事，就算是你的專長都會遇到很多困難，想她好像自己般能克服面前困難。」有人認為子女會成為運動員的「限制」，她卻找到了苦苦堅持的動力，家庭就是她苦中的樂，「囡囡甚至就似一個『碑』在這兒，時刻提醒我要堅持。」她笑道。

「我現在的心態是，變化既已出現，就去接受這個變化並做得更好，這樣更加重要。」潔貞雖然身體質素未必及產前，仍努力克服障礙。（葉詩敏攝）

雖然只餘下約10個月時間，向東京奧運進逼卻是漫長的路，她說這個遠大的目標要由小目標開始，「據以往經驗，我們都是先定下一些小目標去循序漸進。你達到的話，自然便會有信心，未達到的話，便去想想做什麼調整。所以我們不會一下子否決自己，結果都做到比自己預期好。」

信念是個好東西，是在漫長跑道上突破無力感的終極武器。

「很想衝擊東京奧運帶家人一起去看，讓他們感受到跑步是怎樣、感受奧運。」她說。（葉詩敏攝）

潔貞全力爭取征戰個人第二屆奧運，盼以自身力量為運動員和女兒作榜樣。（由公關提供）