【荃灣行山路線】漫遊城門水塘白千層打卡位　登針山考驗耐力意志

首先往荃灣兆和街乘坐82號綠色專綠小巴，到達總站城門水塘菠蘿壩下車。旁邊小斜坡有一所小食部和洗手間。整理好裝備之後踏上石級正式起步。

白千層長滿兩岸（小牛牛授權使用）

路線：城門水塘菠蘿壩 > 菠蘿壩自然教育徑 > 城門白千層 > 城門郊遊地點6號場 > 石頭角 > 衛奕信徑7段 > 針山 > 城門水塘副堤壩 > 菠蘿壩 路程：約15公里 需時：約4小時

首先沿水塘堤岸進入菠蘿壩自然教育徑，是一條泥土徑，平緩易行，不過這裡是猴子出沒熱點，必須把所有超市賿袋隱藏，不然猴子會偷取食物，牠們膽子很大，肆無忌憚地搜查你的背囊，必須小心。

走了不久就轉上石屎路，細心留意右手邊有一個小路囗，往前走十數米，便到達城門其中一個長滿白千層的地方，這裡有多棵沿堤岸邊生長，粗壯的盤根可以感受到強悍的生命力。

這裡風景開揚，遠眺對岸翠綠樹林，形成優美的倒影，水塘有幾個小島都長滿植物。細心望向水中有多條小魚游弋，微風輕吹，的確是心靈治癒。

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再走過一段石屎路段，右邊有一小徑入口，緩緩落斜泥坡，到達另一個開揚堤岸美景，有廣闊的湖畔，吸引不小釣魚朋友前來垂釣，也有一些愛侶拍婚紗照片。

靠左邊有多棵白千層，可以從樹下穿過，便看見一片大草原，清新翠綠，景色怡人。再沿堤岸靠左走，可以看見對岸一大片叢林，與水面形成大片倒影，加上蔚藍天空，美景盡入眼簾。

拍景後沿岸邊靠左行，這裡正是大城石澗下游出口， 靠左邊會發現有一條小徑，由於旁邊是石澗長期有水湧至，所以這條小山徑比較濕潤，佈滿淤泥，也要小心避開蜘蛛網，很快便到達城門郊遊點7號埸。

按圖看清沿途風景、設施▼

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經過一條石橋，踏入衞奕信徑7段，是石屎馬路，路况開始慢慢變得微微上斜。走到一個分叉路口 ，本來打算進入草城石澗 ，可惜走了一段之後發覺有多棵大樹倒冧，堵塞路面，唯有折返繼續沿衛奕信徑7段繼續往針山。

一直行走石屎路，兩旁有樹蔭，到達針山和草山分岔路，轉右再走一段可以看見針山山峰外貌，遠看有點像釣魚翁山。不久卒之再踏上泥土路，風景亦變得開揚，接上就是長長的梯級，不斷上升，考驗山友耐力和意志。

過了一個小山坡又接上叧一個，雙腿有點發軟，好不容易看見標高柱，從山頂可以飽覽城門水塘美景。小休過後開始落山，很快便到達城門水塘水壩，旁邊有一個溢流口，每逢雨季排洪都會吸引攝影愛好者前來。經過幾個燒烤埸，又遇上大量猴子左右兩旁打量遊人的包包，急步穿過猴子陣之後返回菠蘿壩小巴站完成今次旅程。

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注意事項： ~ 城門水塘切勿落水嬉戲。 ~ 水塘堤岸有淤泥濕滑，小心跌入水中。 ~ 路途比較漫長，天氣炎熱建議每人帶兩公升水。 ~ 水塘附近有很多猴子，也有野豬，喜歡偷人食物，切勿餵飼。 ~ 愛護郊野清潔人人有責，自己垃圾自己帶走。

【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】