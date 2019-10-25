【歐霸】史摩寧完場前慘失冤枉12碼　羅馬遭慕遜加柏迫和痛失兩分

手部與頭部看似是兩個截然不同的身體部位，但球證卻在電光火石間看錯。由曼聯外借至羅馬的中堅史摩寧，慘成「受害者」，在今晨的歐霸小組賽完場前球證誤將他的頭槌解圍當作手球，結果羅馬慘遭慕遜加柏迫和1：1。

羅馬在主場迎戰慕遜加柏，出戰歐霸分組賽，客軍在開賽早段取得不少攻勢，連番攻門但中楣及柱邊出界，未能先開紀錄。大難不死的羅馬，在上半場中段一次角球攻勢，尼高路辛尼奧路（Nicolò Zaniolo）搶點成功跳頂破網，在32分鐘打開紀錄。羅馬隊長迪斯高在3分鐘後再度射破對方大門，但越位在先，未能擴大領先優勢，主隊及後未能取得保險球。

辛尼奧路搶點頭槌破網，為羅馬先開紀錄。（視覺中國）

史摩寧為羅馬扼守中路，但在完場前慘失冤枉12碼。（視覺中國）

慕遜加柏在完場前補時階段，一次罰球長傳斬入禁區，客軍球員接應以頭槌攻門，但頂中史摩寧面部，後者隨即大腳解圍，球證的哨子聲突然響起並吹罰12碼，球證認為他用手擋走皮球，但在慢鏡重播時發現他實質是慘吃一記「波餅」，因為歐霸盃淘汰賽階段起才使用影像助理裁判（VAR），所以史摩寧亦只好「食死貓」。慕遜加柏的史甸度（Lars Stindl）操刀12碼得手，助球隊在補時階段扳成1：1平手。

慕遜加柏的史甸度完場前射入12碼，為球隊追成平手。（視覺中國）

史摩寧失冤枉12碼（按圖放大）

史摩寧賽後透過社交網站，對球證的誤判高呼冤枉，更上載圖片諷刺球證的判決，並指球隊應全取3分，為此感到相當失望。隊長迪斯高對球證的決定大感不滿，「皮球明顯地省中史摩寧的臉部，這是個非常嚴重的錯誤，對戰局有極大的影響，而球證不斷強調他手球，但在電視的重播明顯地顯示這是誤判，這絕對不能接受」。羅馬官方隨後發聲明，指賽會已承認誤判，並尊重賽會的決定。

史摩寧在社交網站發文諷刺球證的誤判。（Instagram截圖）

羅馬球員在球證吹罰12碼後，立即上前與球證理論。（視覺中國）

慕遜加柏主帥羅斯（Marco Rose）亦承認這是誤判，但他表示羅馬在攻入首球前，已有球員在越位位置，但球證未有察覺，並強調這是足球比賽有可能發生的意外，而慕遜加柏的官方Twitter亦發文「抽水」。