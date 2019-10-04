【歐洲足球】亞洲球員閃耀周中歐聯歐霸　武磊建功堂安律兩助攻

在歐洲聯賽之中，亞洲球員向來是少數，但在今周中歐聯及歐霸盃，多名亞洲球員大爆發，或入球或助攻，十分搶鏡。在昨晚的歐霸盃，除了中國前鋒武磊為愛斯賓奴建功，日本小將堂安律亦為燕豪芬送上兩個助攻。

歐洲時間昨晚（10月3日）的歐霸盃D組，荷甲勁旅燕豪芬作客洛辛堡，今夏加盟的21歲日本翼鋒堂安律正選登場，雖然他沒有入球，但交出兩次助攻，表現可圈可點。在40分鐘，堂安律在中路引球推進，於娥眉月頂斜傳入禁區，助攻當耶爾馬倫射入，為球隊拉開到3：0。

堂安律在昨晚歐霸比賽交出兩個助攻。（堂安律Twitter）

堂安律另一次助攻在78分鐘，他在前場截到洛辛堡的傳球，避開回防球員，再斜傳予當耶爾馬倫入楔，他接應後推入禁區，為飛燕諾射成4：1完場。堂安律狀態大勇，上場聯賽射入加盟後首個入球。

堂安律第二個助攻片段：

🇳🇱Ritsu Doan (21) vs Rosenborg BK:



•82 mins played

•2 assists

•2 key passes

•2 big chances created

•3 interceptions

•1 tackle



A characteristically gritty, hardworking and tidy showing epitomised by his 2nd assist of the night. pic.twitter.com/bO6ZTQpDPV — J.League Stats (@J1tokei) October 3, 2019

堂安律正選上陣，代表燕豪芬出戰歐霸。（堂安律Twitter）

在同一晚的歐霸盃，外流西班牙愛斯賓奴的中國國腳武磊貢獻一個入球，在64分鐘為球隊開紀錄，作客以2：0擊敗莫斯科中央陸軍。27歲的武磊成為首名在歐洲賽正賽中有入波的中國球員。武磊賽後更新微博，答謝球迷支持。

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武磊為球隊打開紀錄後，一眾隊友紛紛上前與他慶祝。（視覺中國）

武磊賽後在微博上感謝球迷。（微博截圖）

在之前兩日的歐聯分組賽，都有亞洲球員表現優異，最令人印象深刻的肯定是薩爾斯堡的「亞洲孖寶」，其中23歲的韓國國腳黃喜燦扣過利物浦中堅華基爾雲迪積克射入，十分精彩。

黃喜燦擺脫雲迪積克後射破利物浦大門。（路透社）

之後黃喜燦左路傳中，助攻日本國腳南野拓實「窩利」射入，也是一球靚波；其後南野拓實助攻艾寧夏蘭特。儘管薩爾斯堡最終以3：4輸波，但黃喜燦及南野拓實的表現獲得肯定，在今場各入一球及交出一次助攻。

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南野拓實接應黃喜燦助攻第一時間抽射入網。（路透社）

另一場歐聯，伊朗射手阿斯蒙為辛尼特建功，他扭過門將射入，幫球隊主場以3：1擊敗賓菲加。較為不幸的是韓國球星孫興愍，他代表熱刺對拜仁慕尼黑開紀錄，但球隊最終以2：7大敗。

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辛尼特的伊朗射手阿斯蒙連續兩場歐聯入波。（路透社）